Emelie blaast 104 kaarsjes uit in Blankenberge: “Ze lacht en feest nog heel graag!”

Maandag werd in Residentie Huis aan Zee in Blankenberge de 104-jarige Emelie Van Geert in de bloemetjes gezet. De kranige Blankenbergse geniet nog steeds met volle teugen.

“Emelie staat nog altijd heel positief in het leven”, zegt directeur Rebekka Steyaert. “Ze lacht en feest graag, en is dankbaar dat ze die mooie leeftijd weer samen met haar vriendinnen heeft kunnen vieren. Ze maakt ook nog dagelijks haar wandelingetje buitenshuis, al wordt dat ondertussen toch wat moeilijker.”

Minipiano

Emelie is van oorsprong van Aalst en was een fiere carnavalist. Ze ging met de liefde van haar leven in Ardooie wonen, later bouwden ze hun liefdesnestje in Zeebrugge. “Ze vertelde zonet enthousiast een verhaal dat is bijgebleven uit haar kindertijd, over hoe ze zo graag een minipianootje wou, maar haar ouders dat te duur vonden. Sluw als ze was, had ze bij haar grootvader twintig frank geleend die haar moeder ’s avonds wel zou terugbetalen. Dolgelukkig was ze met haar pianootje, maar dat geluk was van korte duur: toen haar moeder er ’s avonds achter kwam hoe ze aan die twintig frank was gekomen, moest ze het pianootje als straf gaan teruggeven in de winkel.”