Els en Kris lopen de schrik van hun leven op: “Wie jaagt nu vlak naast ons huis?”

Verleden week zondag sloeg de schrik de zussen Kris en Els Vermeulen uit de Dadizeleleenstraat om het hart. Jagers schoten een haas vlakbij hun woning terwijl ze in de tuin aan het werken waren. Wat bleek? De jagers bevonden zich in een jachtgebied vlak naast hun huis! Maar dat is vragen om ongelukken, volgens Kris en Els.

Kris en Els Vermeulen wonen in ’t Oveke in de Dadizeleleenstraat, een beschermde hoeve uit 1734 met erf, bakhuis en veel groen met dieren, bloemen, planten en bloemen. Verleden week waren beide zussen aan het werk in hun tuin en in hun schapenweide toen ze plots twee luide knallen vlak bij hoorden. Ze liepen naar het kreupelhout dat hun tuin afbakent en zagen een jachthond een haas meeslepen naar vier jagers. “We hoorden eerst iemand roepen ‘ja’ en dan hoorden we twee schoten. We hadden de schrik van ons leven, we hadden echt angst, ja.”

“Hier op ’t Oveke had een haas zijn leger gemaakt en we zagen hem wel iedere dag rondlopen. De haas had zich wellicht in het kreupelhout verborgen voor de jagers maar ze hebben hem waarschijnlijk uitgejaagd en geschoten. Jammer voor de haas natuurlijk maar dat vinden we nog niet het ergste.”

Geen veiligheidsmaatregelen

“We zijn enorm geschrokken dat er jagers mogen komen én schieten vlakbij onze woning. Wie schiet er nu zo dicht bij huizen waar families met kinderen wonen? Een jachtongeluk is snel gebeurd, je leest het toch vaak in de krant. Bovendien had niemand ons verwittigd dat er zou gejaagd worden, waren geen veiligheidsmaatregelen genomen door de jagers zoals veiligheidsmensen in fluokledij die voorbijgangers konden waarschuwen. Niets van dit alles, er stond enkel een pick up langs de kant met open laadklep met een beetje geschoten klein wild in.”

“We vragen ons bovendien af waarom er hier überhaupt wordt gejaagd. In de Dadizeleleenstraat is er al lang geen wildbestand meer, er is zeker geen plaag van wilde konijnen, hazen, fazanten of patrijzen. De tijd dat tuinbouwers jagers vroegen om wilde konijntjes te schieten is al lang voorbij.”

Fazantenkoppel

“Daarnaast doen wij er hier alles aan om de natuurlijke habitat voor de dieren te herstellen. Er komen waterhoentjes, meerkoeten, wilde eenden die komen drinken in de poel op ’t Oveke en een fazantenkoppel met vier jongen heeft hier ook hun nest. We hebben ook losse takken overal rond gelegd en onze tuin afgebakend met kreupelhout om egels een leefgebied te geven en in december komt er binnen onze schuur een nestkast voor kerkuilen.”

“Ja, we dragen inderdaad de fauna en flora een warm hart toe en zijn lid van Natuur en Bos, Natuurpunt en Velt maar we zijn helemaal geen die hards. We hebben niets tegen de jacht en tegen jagers op zich, niettegenstaande er zich verleden week een van de vier arrogant opstelde en ongepast haantjesgedrag vertoonde.”

“Maar de Dadizeleleenstraat is geen plaats voor geweren. Jagen moet gebeuren waar héél veel plaats is zoals in de Ardennen of in uitgestrekte wouden in Frankrijk of Polen maar zeker niet hier waar nieuwe woningen zijn bijgekomen met kleine kinderen en huisdieren. Dit is een woongebied geworden.”

“Maar daarmee komen we bij een ander probleem en dat is de onwetendheid van de bewoners. De meeste mensen beseffen niet dat hun grond gewoonweg staat ingekleurd als jachtgebied. Iedereen moet maar eens zijn eigen woning checken op geopunt.be om te controleren of hun tuin, hun zwembad of hun weide met schapen staat ingekleurd als jachtterrein en groen kleurt. Men zal verschieten! De oplossing is nochtans eenvoudig. Via datzelfde geopunt.be kan men aanvragen om geschrapt te worden als jachtgebied. Maar dat bijna niemand dat weet, bewijst de kaart van West-Vlaanderen waar enkel de dorpskernen niet groen kleuren. Al de rest kleurt groen en voor alle duidelijkheid: het is niet omdat dat bosgebied is.”