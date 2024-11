Els Duyvejonck maakt haar bekroonde balletjes in tomatensaus voor 250 fijnproevers

Zo’n 250 fijnproevers schoven zondagmiddag aan tafel in een tent in het centrum van Rumbeke. Daar serveerde Els Duyvejonck, de nieuwe Smaakmaker#VANRSL, haar balletjes in tomatensaus. “Het is een enorme belevenis.”

Els Duyvejonck uit Rumbeke won twee weken geleden de kookwedstrijd die door de stad werd georganiseerd in het kader van de Week van de Smaak. Haar balletjes in tomatensaus konden de jury onder leiding van Piet Huysentruyt het meest bekoren.

Geheim recept

De winnares serveerde zondagmiddag haar gerecht aan zo’n tweehonderdtal eters. “Een enorm leuke belevenis. Ik kreeg heel veel positieve commentaren, dat doet deugd. Ik heb her en der gedeeltelijk mijn recept verklapt, maar heb niet alles prijs gegeven. “

“We zijn namelijk aan het bekijken of er nog een samenwerking mogelijk is met de biermakers van Triporteur.”

Els werkte in aanloop naar het eetfestijn samen met traiteur ‘t Neerhof uit Heule. “Dat liep bijzonder vlot. Ik ben hen erg dankbaar.” De opbrengst van het eetfestijn wordt binnenkort geschonken aan een goed doel: de Sociale Kruidenier.