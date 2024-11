Elke maand worden vier vrouwen verkracht in Brugge

Dit jaar zijn er al vijftig vrouwen verkracht in Brugge. Dat zijn er dus vier per maand. Raadslid Nele Caus (N-VA) bepleitte extra maatregelen om een veilig uitgaansklimaat te garanderen. Maar er is ook goed nieuws: de duizendste Bruggeling kreeg zopas een vorming om als omstander in het uitgaansleven om te gaan met geweld.

Tijdens de gemeenteraad maandagavond polste Nele Caus (N-VA) of Brugge, net als Kortrijk, te kampen heeft met ‘spiking’ tijdens het uitgaan. Burgemeester Dirk De fauw (CDaV) vroeg de cijfers op bij de politie: “In drie jaar tijd waren er amper negen meldingen van ‘spiking’ – het stiekem toedienen van alcohol of drugs in je drank. Daarnaast was er één klacht na een prikincident.”

De cijfers over het aantal klachten over grensoverschrijdend gedrag in Brugge zijn meer alarmerend. Volgens Dirk De fauw gaat het in 2024 al om 50 klachten over verkrachtingen, 45 aanrandingen, 307 bedreigingen en 189 belagingen. Veel van die feiten gaan wel om intrafamiliaal geweld.”

Campagne

Nele Caus juichte toe dat er in Brugge in samenwerking met de uitgaanscafés een campagne tegen grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld werd uitgewerkt: “Verschillende sensibiliserende boodschappen, affiches en infofiches werden al verdeeld binnen de uitgaansbuurten en in het straatbeeld aangebracht.”

“Maar we zien dat de bijvoorbeeld de Brugse affiches nog geen melding maken van ‘Vraag naar Angela’. Nochtans is dit een meer internationale wijdverspreide campagne. Ons inziens is het aangewezen om de affiches en ander infomateriaal in die zin aan te passen want we hebben toch een zeer internationaal publiek, ook in ons uitgangsleven. En is het horecapersoneel wel voldoende alert?”

Duizendste Bruggeling gevormd

Volgens preventieschepen Mathijs Goderis (Vooruit) is de stad Brugge zich wel duidelijk bewust van de problematiek: “We doen heel wat inspanningen en hebben recent de duizendste Bruggeling gevormd: die kreeg als omstaander training om gepast te reageren bij aanrandingen en zinloos geweld.”