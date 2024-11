Elke dag een Gordon Scotch voor eeuwelinge Frieda

Op zaterdag 9 november vierde Frieda Cortvriendt haar 100ste verjaardag in Marie Siska. Het geheim van haar eeuwige jeugd? Haar dagelijkse Gordon Scotch als aperitief ‘s middags.

Frieda zag in Sluis het levenslicht op 6 november 1923 als jongste van vijf kinderen. Ze werd in 1943 door de Duitsers opgeroepen om in de keuken te werken in de kazerne op de St.-Annaweg. Ze kregen er lekker Duits brood met ‘goeie boter’. Nadien moest ze verbanden vouwen voor de gewonden. Ze is daar echter weggelopen, want de soldaten lagen er te kermen. Op 11 oktober 1944 vluchtte ze naar Knokke. “Tijdens WO 2 heb ik geluk gehad”, vertelt ze. “Ik zat in de tram tijdens een beschieting. Alleen de eerste wagon werd geraakt, maar gelukkig niet de derde wagon waarin ik had plaatsgenomen. In Knokke werd ons de villa Les Dauphins in het Zoute toegewezen.”

Tijdens een wandeling op de Zeedijk ontmoette ze haar echtgenoot Georges Rombout. Ze trouwden in 1947 en waren allebei conciërge in de villa Jacqueline in de Elizabethlaan. In 1951 werd dochter Marianne er geboren. De schoonouders van Frieda waren conciërges in het Casino, en zo konden ze vele shows en optredens bijwonen. Nadat Georges met pensioen ging, gingen ze altijd op uitstap met de vaderlandse verenigingen. In 1978 werd kleindochter Julie geboren, in 1983 kleinzoon Cédric. Omdat opa Georges vaak over de natuur en roofvogels vertelde, was het voor hen altijd boeiend en fijn om te komen. In 2013 verloren ze opa Georges, maar oma Frie bleef steeds positief. In 2015 werd achterkleindochter Viv geboren.

Elke dag nog geniet Frieda van een Gordon Scotch als middagaperitief. (HH)