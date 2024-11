Elise Masschelein (22) uit Torhout met thesis genomineerd voor award: “En nu hopen dat ik win”

Het gaat de Torhoutse Elise Masschelein (22) voor de wind. In juli studeerde ze aan de UGent met grootste onderscheiding af als burgerlijk ingenieur-architect en zopas werd ze met haar thesis genomineerd voor de prestigieuze NBN Sustainability Award, die binnen de Vlaamse Scriptieprijs de sterkste thesissen inzake duurzaamheid bekroont.

Elise schreef de thesis samen met haar studiegenote en tegelijk goede vriendin Imka Laeremans uit Huizingen in Vlaams-Brabant. Het uitgangspunt is de vraag of het hergebruik van bouwmaterialen kan bijdragen aan betaalbare, duurzame woningen.

Zelfde visie en werkdrive

Elise is de dochter van Johan Masschelein (54) en Leen Dedeene (53) uit de Korenbloemstraat in Torhout, vlakbij de E403 en de grens met Ruddervoorde. Ze liep secundair onderwijs aan het Sint-Jozefscollege, waar ze de studierichting Latijn-wiskunde volgde. In 2019 trok ze naar de UGent voor de studies burgerlijk ingenieur-architect en rondde die dit jaar in juli af. Nu is ze als stagiair aan de slag bij Robuust Architectuur & Onderzoek in Gent.

“Dat ik samen met Imka de thesis heb geschreven, is geen toeval”, zegt ze. “We kunnen goed met elkaar opschieten en hebben dezelfde visie en werkdrive. Voorts delen we de interesse in duurzaam bouwen en voelen beiden de drang om maatschappelijk relevant onderzoek te doen. We hebben onze scriptie gekneed tot wat hij geworden is: een onderzoek dat niet enkel op de theorie focust, maar ook op de praktijk.”

Financiële alarmbellen

De thesis gaat dus over het mogelijke hergebruik van bouwmaterialen. Elise: “Het idee om de bouwwereld duurzamer te maken, is heel actueel, want de sector veroorzaakt bijna 30% van de totale CO2-uitstoot. Helaas doet het idee van duurzaamheid vaak financiële alarmbellen afgaan. Er bestaat over het algemeen erg weinig bereidheid om een meerprijs te betalen voor duurzame alternatieven. Daarom gaan we in onze thesis na welke processen er nodig zijn om materialen te ontmantelen, welke kosten dat meebrengt en bij welke materialen het hergebruik zowel voor de klant als voor de aannemer financieel interessant is. Vooraleer we een project duurzaam mogen noemen, moet het voor iedereen betaalbaar zijn, vinden we.”

Mensen inspireren

“Uit onze bevindingen blijkt dat voor sommige materialen hergebruik wel degelijk haalbaar is”, vervolgt Elise. “Dat hangt natuurlijk af van hoe waardevol de materialen zijn, maar ook hoe eenvoudig ze ontmanteld kunnen worden. Zo is het interessanter om houten balken en wandisolatie te recupereren dan snelbouwsteen.”

“We hopen met onze thesis mensen te inspireren om hergebruik op z’n minst te overwegen. Het idee is zeker nog niet alom bekend bij het brede publiek, maar er zitten heel wat mogelijkheden in. Voor de architect is het een flinke uitdaging om met ontmantelde materialen aan de slag te gaan. De vrijheid waarmee je ontwerpt, wordt er in zekere zin door beperkt, maar dat maakt het net boeiend. Het daagt je creatief veel meer uit dan van nul te starten.”

Vereerd met nominatie

Elk jaar kost het honderden laatstejaarsstudenten bloed, zweet en tranen om een bachelor- of masterproef te schrijven, maar helaas belanden de meeste van die eindwerken in een digitaal zwart gat of ergens in een archief. Vandaar dat de vzw SciMingo met de Vlaamse Scriptieprijs uitpakt om de betere thesissen onder de aandacht te brengen van het publiek. Naast de hoofdprijs worden er vijf deelprijzen uitgereikt, waaronder de NBN Sustainability Award.

“We zijn bijzonder vereerd dat we tot de vier genomineerden behoren”, zegt Elise. “Maar stiekem hopen we natuurlijk op de volle buit: de eerste prijs! Op vrijdag 8 november verdedigen we onze thesis nogmaals voor een vakjury. We zullen er alles aan doen om de juryleden te overtuigen. De winnaar wordt bekendgemaakt op donderdagavond 28 november.”

“Mijn interesses in de bouwwereld zijn heel breed. Ik wil zowel mijn kennis op het vlak van ontwerpen uitbreiden, als me verdiepen in duurzame technieken en stabiliteit. Ik moet mijn weg nog wat vinden in de architectuurwereld. En zo geleidelijk ontdekken wat ik het liefste doe.”