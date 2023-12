Elise (21) keert na Zweeds avontuur (even) terug naar Tielt voor Kerstmis: “Maar oudejaarsavond in Lapland”

De meeste gezinnen kijken hard uit naar Kerstmis. Gezellig tafelen, cadeautjes onder de boom en samen zijn met de familie. Voor de familie van Elise Ferlin uit Tielt wordt het een extra bijzondere kerst, want hun dochter komt na een paar maanden Erasmus even op en af vanuit Zweden om de familietradities in ere te houden. “Mijn grootouders kijken er al naar uit.”

De Tieltse Elise Ferlin (21) studeert Biomedische Wetenschappen aan de UGent, momenteel zit ze in haar eerste masterjaar. “Corona brak uit toen ik in het zesde middelbaar zat, dus dat eerste jaar aan de universiteit verliep niet normaal. Hierdoor was het heel moeilijk om nieuwe mensen te leren kennen. Op Erasmus vertrekken was voor mij een logische keuze, even weg uit de vertrouwde omgeving en op naar een nieuw avontuur om mensen te leren kennen van over de hele wereld.”

De keuze viel uiteindelijk op Zweden. “Uppsala University sprak me direct aan, omdat ik nog nooit in Scandinavië geweest was en ze hier enorm veel voor internationale studenten organiseren, ideale combo dus! Je volgt ook les in kleinere groepen waardoor je heel goed begeleid wordt in het labo.”

Zwemmen in meer

Het avontuur van Elise is sinds 16 augustus aan de gang. “Het klinkt misschien cliché, maar ik mis de Belgische frietjes en koffiekoeken in het weekend toch wel het meest. Dat natuurlijk naast mijn familie en mijn vriend.”

Elise leerde intussen al enkele nieuwe Zweedse tradities kennen. “In Uppsala zijn er 13 studentenverenigingen, de zogenaamde nations, genoemd naar de 13 regio’s in Zweden. Elke nation heeft zijn eigen gebouw, organiseert ‘s middags een lunch, in de namiddag fika of ‘s avonds een pub of club. Om de paar weken wordt er ook een gasque georganiseerd, dit is een soort van chic diner waarbij je liedjes zingt uit een songbook en eindigt met een afterparty. Dit is een geweldige manier om nieuwe mensen te leren kennen, aangezien iedereen vooraf willekeurig een plaats toegewezen krijgt.”

“Hier leerde ik een Zweed kennen die verbaasd was dat ik de vorige weken met mijn vrienden was gaan zwemmen in het toch wel koude nabije meer. Blijkbaar doen de lokale inwoners dat niet omdat het water niet zo gezond is, maar niemand is ziek geworden, dus voor ons bleef het een topervaring!”

“Op 24 december klokslag 15 uur kijken alle Zweden naar cartoons op tv, een traditie uit de jaren 60”

Intussen houdt Elise ook contact met het thuisfront: mama Ann, papa Vincent en broer Gilles. “Ik facetime af en toe met mijn ouders, familie en vrienden om in contact te blijven. Ik gebruik ook de app Polarsteps waarop mijn familie en vrienden al mijn avonturen kunnen volgen.”

Straks keert Elise terug naar huis om er Kerstmis te vieren met haar familie. “Ik vind dat belangrijk, vooral ook het vieren met mijn grootouders. Zij kijken er echt al naar uit. Ik merk dat ook mijn internationale vrienden veelal naar huis terugkeren met kerst. Ik zal dus thuis in Tielt vieren met mijn familie en vriend.”

Tradities

Dat neemt niet weg dat Elise in Zweden al veel leerde over hun tradities rond Kerstmis. “Ze starten hier met het begin van de advent, waarbij de families elke zondag samenkomen om fika te doen, de Zweedse koffiepauze met de typische kaneelbroodjes. Vervolgens wordt op 13 december Sint-Lucia gevierd, de koningin van het licht, met kerkconcerten en optochten waar meisjes gekleed zijn in witte gewaden en zowel op hun hoofd als in hun handen kaarsen dragen. Dit wordt ook uitgezonden op nationale tv.”

“Op 24 december klokslag 15 uur zitten alle Zweden voor de televisie om te kijken naar de Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul show, waar naar traditionele gewoonte Disneycartoons worden getoond. Dit dateert van in de jaren 60 en men dacht dat deze traditie ging verdwijnen, maar alle Zweden kijken nog steeds! Op kerstavond, kerstdag en tweede kerstdag komen de Zweden net als in België samen met familie.”

Oudejaar

Na Kerstmis keert Elise nog even terug naar Zweden. “Samen met vrienden uit Uppsala ga ik nog richting Lapland om er oudejaarsavond te vieren. Hopelijk zien we dan het noorderlicht, wat heel erg speciaal zou zijn. Het is ook een unieke manier om mijn Zweeds avontuur af te sluiten, want op donderdag 4 januari keer ik definitief terug.”