Elisabeth uit Oostende zoekt baasje van hond die haar 12-jarige Cocker Spaniël aanviel: “Neem toch je verantwoordelijkheid”

De hond van Elisabeth Dewulf uit Oostende werd zondag aangevallen door een andere hond tijdens een wandeling in Bredene. Timo, een Cocker Spaniel, is al 12 jaar oud en houdt een wonde in de nek en oor over aan het incident. Elisabeth is nog altijd onder de indruk van wat er gebeurde. “Die man, die na het incident gewoon weg wandelde, zei nog dat zijn hond wel eens kon aanvallen, waarom neem je dan geen voorzorgen?”

Zoals vaker was Elisabeth zondag aan het wandelen met haar hond Timo, een 12-jarige Cocker Spaniel en haar trouwe metgezel, op het domein rond MEC Staf Versluys in Bredene. Ze heeft een enorm hechte band met het diertje, dat ze 12 jaar geleden kreeg van haar zoon nadat haar man overleden is. Ze stond even te praten met een andere vrouw nadat er een helikopter terug opgestegen was van op het grasplein.

Aangevallen

“Er kwam een man en die zei nog dat zijn hond, ik denk dat het een pitbull was, het kleine hondje van de andere vrouw niets zou doen, maar aan mijn hond zou hij misschien wel iets doen. In een fractie van een seconde bleek dat ook het geval en had de hond mijn Timo vast bij de nek. Gelukkig zijn omstaanders meteen komen helpen en ze sloegen op het hoofd van de hond zodat hij zou loslaten. Toen hij dat deed hapte hij nog naar de oor van Timo, waarop het dier opnieuw niet wilde lossen. Iemand stopte uiteindelijk een speeltje in de muil van de hond waardoor hij toch losliet”, doet Elisabeth haar verhaal.

“De eigenaar liep na het incident gewoon verder terwijl omstaanders zich over Timo ontfermden. Ik was behoorlijk aangeslagen, maar heb die persoon toch nog aangesproken. Hij gaf uiteindelijk een telefoonnummer en een naam omdat ik hem nog wilde kunnen bereiken later, maar het nummer is altijd bezet en ook de politie kan de persoon in kwestie momenteel niet vinden.”

Dankbaar voor de hulp

Ze is enorm dankbaar voor de hulp die ze kreeg van de omstaanders in de buurt. “Zij hebben echt alles gedaan om zowel mij als Timo te helpen want hij was heel hard aan het bloeden. Die vrouw die bij mij stond, is zelfs met mij naar de dierenkliniek in Oudenburg gereden omdat ik zodanig onder de indruk was dat ik niet meteen kon rijden. Ze is ook daar nog bij mij gebleven.”

Ontgoocheld in de man

Ondertussen is Timo genaaid aan zijn nek en oor. De hond is nog aan het herstellen van zijn verwondingen. “Wat mij het meest tegen de borst stuit, is dat die persoon duidelijk wist dat er een kans bestond dat zijn hond zou aanvallen en dat hij geen voorzorgsmaatregelen heeft genomen zoals een muilband. Ik wil de mensen dan ook waarschuwen. Nadien is hij ook gewoon verdwenen terwijl ik wel met een grote kost van 340 euro zit voor de dierenarts. Ik hoop dat de politie het baasje alsnog kan vinden om dit te vergoeden. Wie loopt er nu gewoon weg na zo’n incident? Neem toch je verantwoordelijkheid.”

De politie van Bredene bevestigt het incident en geeft mee dat ze momenteel nog op zoek zijn naar de eigenaar van de hond om een schaderegeling te treffen.