Elio Di Rupo is gastspreker op Vlaamse feestdag in Brugge

Minister-president van Wallonië Elio Di Rupo (PS) zal gastspreker zijn tijdens de festiviteiten ter ere van de Vlaamse feestdag in Brugge. Dat heeft het Brugse 11 Juli-Komitee woensdag gemeld tijdens een persconferentie. Di Rupo zal tijdens een lezing zijn visie geven over de toestand van het land.

Aan de vooravond van de Vlaamse feestdag zal Elio Di Rupo gastspreker zijn op de plechtige zitting in de gotische zaal van het Brugse stadhuis. “Soms geeft het 11 Juli-Komitee ook wel eens de microfoon aan vrouwen of mannen die er een wat andere mening op na houden dan de meeste van de honderden aanwezigen”, zegt Pol Van Den Driessche, die het 11 Juli-Komitee leidt. “Dat zal bijzonder boeiend zijn, zeker in het licht van de verkiezingen van volgend jaar en wat daarna mogelijk op de onderhandelingstafel komt.”

“Wij kijken alvast erg uit naar de uiteenzetting van de leider van de regering van onze meest nabije deelstaat. Dat minister-president Elio Di Rupo dat doet tijdens de Guldensporenviering maakt het nog interessanter en getuigt ook van klasse en moed.”

Verder zal de tweejaarlijkse Goeiendagprijs worden uitgereikt. Deze wordt uitgereikt aan een handelszaak, evenement of pand dat in de afgelopen twee jaar heeft gekozen voor een Nederlandstalige naamgeving.

Aansluitend vindt om 20.30 uur de bloemenhulde plaats aan het standbeeld van Jan Breydel en Pieter De Coninck op de Markt.