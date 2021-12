Elfendeurtjes op ‘Pixiestegeltjes’ aan Brugse etalages: Zoek de hulpjes van de Kerstman

Kinderen van 4 tot 8 jaar kunnen tot en met 9 januari op zoek naar elfendeurtjes in de Brugse binnenstad. ‘Santa & The Pixies’ werd uitgewerkt door de afdeling centrummanagement van Stad Brugge in samenwerking met Thaïs Vanderheyden.

Illustratrice en kinderboekenschrijfster Thaïs Vanderheyden knutselde eigenhandig 16 Pixiestegeltjes in een minidecor en bevestigde die vervolgens op kinderhoogte tegen de gevels van horeca- en handelszaken.

“Deze zomer zag ik tijdens een wandeling in het bos dat iemand er elfendeurtjes had verstopt. Ik besloot dat uit te werken in het kerstthema en bedacht dat dit wel heel goed zou passen in het feeërieke Brugge. Toen ik enkele deurtjes gemaakt had, heb ik ze laten zien aan Ilse Snick en Sofie Verheye van centrummanagement en die vonden het meteen heel tof om daar een extra project rond op te zetten”, vertelt Thaïs.

“In totaal heb ik 16 elfendeurtjes gemaakt en die heb ik allemaal aan Stad Brugge geschonken. Bij de start krijgen de kinderen ook een klein potje met magisch toverpoeder. De bedoeling is dat ze een beetje van dat poeder op de elfendeurtjes aanbrengen om op die manier de elfen in hun huis binnen te laten.”

“De zoektocht is 2,5 km lang, wat voor kinderen uitdagend is, maar de handelszaken hebben een link met kinderen en als men tussendoor ook een stop in een horecazaak voorziet, is dat best te doen”, aldus nog Thaïs.

“De wandeling loopt langs de Vlamingstraat, Kuipersstraat, Noordzandstraat, Simon Stevinplein, Mariastraat, Katelijnestraat, Zilverpand en eindigt aan het stadspand van Shopping Brugge in de Smedenstraat 37. Kinderen die de Pixies-kleurplaat van het plannetje creatief invullen en posten bij Shopping Brugge maken kans op een mooie prijs”, vult schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys aan.

De zoektocht loopt nog tot en met zondag 9 januari 2022. In het infokantoor op de Markt (Historium, Markt 1) vind je het plan met de route. Het kantoor is elke dag open tussen 10 en 17 uur. Op 25 december en 1 januari is het infokantoor gesloten. (CG)