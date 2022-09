Eivolle kalender voor Kapelse dorpsfeesten

Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 september vinden in Schuiferskapelle terug de Dorpsfeesten plaats. De programmatie zit alvast eivol met onder meer een kinderfuif, een dorpsloop, Rock@Schuiferskapelle, een speelstraat en tal van andere activiteiten.

De dorpsfeesten worden vrijdagavond vanaf 18 uur op gang getrapt met een kinderfuif en een oudercafé in Dorpsboerderij Nest. Bij droog weer kan er zelfs ter plaatse overnacht worden. Zaterdag staat dan weer in het teken van het petanquetoernooi van de Okra. Alle Okra-leden en inwoners van Kapelle kunnen er strijden voor de titel in het Kampioenschap van Schuiferskapelle. Ook spelen de Kapelse Torensjotters die namiddag een thuiswedstrijd in de Cup Regio Mid-West.

Ook Rock@Schuiferskapelle kan natuurlijk niet ontbreken. Voor deze 22ste editie van het gratis festival staan onder meer Royalty Busters en The Dirty Scums geprogrammeerd, net als tributebands als Planet Lizzy, Cherry & the Bombs en The Lovecats.

Het weekend wordt op zondag afgesloten met een ontbijt van de Gezinsbond, een markt met LEF-producten, een feestelijke receptie op het dorpsplein, een speelstraat en een optreden van David Catchy. Op zondagvoormiddag is er ook een receptie in het kader van ‘Van ’t een kwam ’t ander (1945-2040).