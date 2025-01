Eindejaarsactie Shoppen@Maldegem is schot in de roos

Tijdens een gezellige avond in Bistro ‘t Pleintje in Donk maakte middenstandsvereniging Shoppen@Maldegem (S@M) de winnende nummers van de eindejaarsactie bekend. “Met 48 deelnemers verspreid over groot Maldegem en 90.000 loten in omloop kunnen we terugblikken op een heel geslaagde eindejaarsactie”, vertelt Bavo Van Houcke van S@M. “Er waren 192 cadeautjes te verdelen. De ene helft bestond uit luxueuze snoeppakketten en de andere helft uit mooie juweeltjes. Daarbovenop waren er ook nog eens 1.720 golden tickets. Uit al die golden tickets trokken we 22 winnaars. De hoofdprijs was een S@M-bon met 1.000 euro shoptegoed. Daarnaast waren er ook nog 2 S@M-bonnen van 500 euro te winnen, 4 van 250 euro, 5 van 100 euro en 10 van 50 euro. Alles bij elkaar goed voor 4.000 euro aan S@M-bonnen. De winnaars worden telefonisch op de hoogte gebracht”, klinkt het bij S@M, waar ze alweer aan het brainstormen zijn over een originele voorjaarsactie. (MIWI/foto MIWI)