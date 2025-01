Eindejaarsactie in Ruiselede scoort opnieuw

Niets dan glunderende gezichten tijdens de receptie op het gemeentehuis in Ruiselede, waarbij de dertig winnaars werden getrokken van de extra prijzenpot verbonden aan de Eindejaarsactie van de handelaars.

“Met maar liefst 38.600 verdeelde kraslotjes was de actie het grootste succes ooit”, vertelden Petra De Roust van de werkgroep Eindejaarsactie en Mieke Dhoore, ambtenaar voor lokale economie. In totaal werd 2.500 euro aan geschenkbonnen verdeeld. Winnaar van de hoofdprijs was Ghislain Wijnsberge uit Ruiselede, die slechts met één lotje had deelgenomen. Hij ging naar huis met een waardebon van 500 euro. Niet minder dan 24 handelaars namen deel aan de actie en ook dat is een record.