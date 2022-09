Eeuwelinge woonde tot vorig jaar nog zelfstandig: Nelly Nelis is honderd plus één

Nelly Nelis werd op vrijdag 16 september, in restaurant Bottarga op de Zeedijk in Oostende, in de bloemetjes gezet, ter gelegenheid van haar 101ste verjaardag. Familie en vrienden waren aanwezig en uiteraard was er ook een vertegenwoordiging van de stad Oostende. Burgemeester Bart Tommelein en schepen van Burgerzaken Hina Bhatti overhandigden bloemen, een ereschaal en een badhanddoek, met het opschrift ‘Nelly 101 jaar’.

Nelly Nelis is afkomstig uit Namen. Ze werd geboren op 16 september 1921. Ze huwde met Raymond Marlier. Nelly is de moeder van Suzanne (69 en woont in Italië) en Philippe (62). Er zijn ook drie kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

“Na de oorlog, in 1947, kwam ik met mijn twee kinderen in Oostende wonen in de villa van mijn ouders, Villa Louise aan de IJzerstraat”, vertelt de kranige 101-jarige. “Mijn man, een antiquair, bleef in Namen wonen. Enkele jaren na de officiële scheiding is hij op 70-jarige leeftijd overleden”, zegt Nelly. Ze werkte in het immobiliënkantoor van Royal Palace aan de Troonstraat, waar ze instond voor de verhuur en de verkoop van appartementen.

Ik ben nog steeds heel bedreven in bridge en Scrabble

Nelly Nelis spreekt meestal Frans, maar begrijpt goed Nederlands. Ze ging graag op reis, overwinterde in Italië bij dochter Suzanne en is nog altijd geïnteresseerd in kunst.

“Fietsen en zwemmen kan ik niet, maar ik ben nog steeds heel bedreven in bridge en Scrabble”, klinkt het. “Ik schrijf graag brieven, lees nog veel boeken en kranten. Ik volg op tv alles van de koninklijke families van België en vooral van Engeland, waar The Queen pas gestorven is. Ik wil de kroning van Charles zeker niet missen! Ik hou me goed bezig.”

Tot vorig jaar woonde Nelly nog zelfstandig, met sociale hulp, maar na een val verhuisde ze naar wzc De Drie Platanen.

“We gaan regelmatig op bezoek met kinderen en kleinkinderen en mama houdt ervan om, in de rolstoel rondgevoerd te worden door de tuinen achter het woonzorgcentrum”, vertelt zoon Philippe. “Mama is nog bij de pinken en ze is in alles geïnteresseerd, zowel in de natuur als in de politiek.”