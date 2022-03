Eerste tank aangekomen voor nieuw museum in vredesstad Ieper

Vanuit Luik is de eerste tank aangekomen in de kazerne van Ieper voor het nieuwe museum van het War Heritage Institute, de nationale instelling voor militair erfgoed en herinnering. In de stad wordt gevreesd voor tankritten met bezoekers en een ondergraving van de vredesboodschap. “Kinderen zullen hier geen soldaatje spelen”, beloven de initiatiefnemers.

“Onze eerste tank is een ‘bergingstank’, een werkpaard van veertig ton om stilstaande tanks en gepantserde voertuigen die vanuit binnen- en buitenland naar Ieper komen, te verplaatsen op deze site”, vertellen Franky Bostyn en Leon Symoens. Sinds kort werkt het duo ter plaatse om ongeveer een vierde van de Ieperse kazerne tegen eind 2026 om te vormen tot een “hedendaags museum over internationale conflicten sinds 1944”.

“Elk voertuig uit onze toekomstige collectie van honderden stukken rollend erfgoed zal een aspect van die conflicten illustreren. Het gaat om kleine tot zeer groot stukken, zoals de Britse Centurion of de Jozef Stalin-tank die makkelijk zestig ton wegen”, aldus Bostyn. “De Koude Oorlog begon al bij de tankparades in het veroverde Berlijn op het einde van WO II. De tanks van de Sovjets waren bijna dubbel zo groot als de Amerikaanse Sherman tanks en zo begon de wapenwedloop. Er komen ook materieel uit de conflicten in Korea, Vietnam, Afghanistan, Joegoslavië, Irak… tot vandaag in Oekraïne.”

Dynamische demonstraties

Jan Breyne (72), die na het pausbezoek van 1985 de statuten schreef voor ‘Ieper vredesstad’, zal zijn bezorgdheden uiten op de gemeenteraad van komende maandag. “Het wordt mijn laatste gemeenteraad na een halve eeuw ten dienste van de Ieperlingen”, verrast de man, die onder meer aan het hoofd stond van de dienst Toerisme en Communicatie en na functies van stadsontvanger en -secretaris raadslid werd voor CD&V.

“Met mijn laatste interpellatie wil ik voorkomen dat schoolkinderen in de vredesstad soldaatje spelen in rondrijdende tanks, want volgens onze bronnen is er sprake van ‘dynamische demonstraties’ in het kader van een belevingsmuseum. Voor mij is dat vele bruggen te ver”, stelt Jan. “Dit is ook het gevoel in het IFFM, dat in heel de wereld als een voorbeeld wordt geprezen van hoe men met de oorlogsherinnering omgaat. Ieper moet de eigen vredesboodschap zuiver houden. Welke kant kies het stadsbestuur? Zal onze toeristische dienst het tankmuseum promoten en zo concurrentie organiseren tegen een museum, waarin de stad investeert?”

De kwestie werd deze week besproken op het schepencollege. “We zullen een schrijven richten aan de minister van Defensie, zodat we duidelijkheid krijgen over de plannen en de mogelijke impact op de omgeving”, aldus schepen van Musea Dimitry Soenen (N-VA). “In dit schrijven zullen we ook wijzen op ons engagement van Ieper als vredesstad. Daarna kunnen we aan tafel zitten met alle betrokken stakeholders.”

“Dat is altijd de bedoeling geweest”, sust Bostyn, die ontkent dat bezoekers straks met tanks rondrijden. “Ook dit museum wordt educatief onderbouwd en doet nadenken over oorlog en vrede, zonder te vervallen in naïef pacifisme. Wij zullen tonen hoe hard er in het verleden gevochten werd voor onze vrijheid, zoals de dagelijkse herdenking onder de Menenpoort dat ook doet. Dit museum vult het WO I-aanbod aan en wordt een extra troef om meer bezoekers naar de Westhoek te halen.” (TP)