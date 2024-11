Eerste steenlegging in de Prinsendreef

Het gemeentebestuur van Ardooie legde de eerste steen voor het multifunctionele gebouw dat wordt opgetrokken in de Prinsendreef. Het nieuwe gebouw zal onderdak bieden aan verschillende verenigingen en organisaties.

Zo zal jeugdcentrum De Komeet, dat momenteel gevestigd is op site Devos aan het Marktplein, hier een nieuw onderkomen krijgen. Ook het Arco Dorpstheater zal verhuizen en de locatie bij de Broederschool verlaten zodra het gebouw klaar is. Verder komt er een vestiging voor ’t Filoetje, het kinderdagcentrum van de gemeente. Tot slot zullen ook de muziekschool en de academie voor woord en muziek een plek krijgen in het multifunctionele gebouw. (JM/foto JM)