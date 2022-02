Eerste spadesteek voor nieuw casino in Middelkerke

Het was een niet alledaags beeld, Burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) en Vlaams minister voor mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters (open VLD) met een spade in de hand op de werf van het toekomstige casino van Middelkerke. Niet dat beide een andere job ambiëren, maar in aanwezigheid van heel wat prominenten en genodigden was er zaterdagmorgen de eerste spadesteek voor het nieuw te bouwen casino.

De werken zijn eind januari eigenlijk al van start gegaan, maar het officiële startmoment was op 26 februari 2022. Het kan ongelofelijk klinken in de oren, maar het is de bedoeling om op 23 december 2023 het casino met alles er op en er aan officieel te openen. “Ik heb er alle vertrouwen in dat ik op die dag ‘lintjeknip’ kan doen en dat alles klaar zal zijn tegen die datum. Samen met het bouwteam wordt alles op alles gezet voor een vlot verloop van de werken”, zegt burgemeester Dedecker.

De aannemer is TM Furnibo-Democo en zij zijn al volop in de weer met de bouwwerken. Guy De Meyer van bouwheer Debuild BV: “Wij bereiden op dit moment het uitgraven van de bouwput voor en voeren de nodige beschoeiingswerken uit. Doordat er een ondergrondse garage komt onder het gebouw, wordt de nodige diepte vereist.”

“De beschoeiing wordt geplaatst met cutter soilmixing, waarbij we in één beweging de bouwput omzomen met een betonwand die we maken met een mengsel van grond, water en cement. Hierdoor wordt ook de overlast beperkt omdat we geen damplaten in de grond moeten trillen en we kunnen de uitgegraven grond ook meteen opnieuw gebruiken. Geen trillingslast en drukke aan- en afvoer van vrachtwagens dus.”

Handelaars bereikbaar

Om de overlast nog meer te beperken worden door de aannemers nieuwere en stillere machines ingezet en worden waar mogelijk ook geluidsarme technieken toegepast. Volgens Frederik Bijnens, algemeen directeur van Democo, wordt ook veel aandacht besteed aan het proper houden van de omgeving en vooral ook aan een goede communicatie met de buurt.

Alle vertrouwen dat het casino klaar is tegen 23 december 2023

Burgemeester Jean-Marie Dedecker toont zich tevreden dat de werken op tijd gestart zijn. “Het is in ieders belang dat de werken zo vlot mogelijk verlopen. De werf neem een stuk van de zeedijk in, maar er is altijd een doorgang voorzien en de handelaars zullen altijd bereikbaar blijven. Nog voor de zomer, als de rioleringswerken zijn afgelopen, kunnen we een groot deel van de zeedijk opnieuw openstellen.”

Lokale handel en toerisme

“We hebben ook al ruim de tijd genomen om de dijkhandelaars en omwonenden in te lichten over de verschillende fases en ik wil hen vooral ook danken voor hun begrip. Het nieuwe casino wordt zoveel meer dan een mooi gebouw. Ik ben er van overtuigd dat het als een vliegwiel onze lokale handel, onze toeristische uitstraling en onze belevingswaarde voor inwoners en tweede verblijvers zal aanzwengelen”, geeft de burgemeester nog mee.

Kustbescherming

Vlaams minister Lydia Peeters was vol lof over het project: “Het nieuwe casino is een architectuurpareltje, maar ook een voorbeeldproject voor kustbeheer, leefbaarheid en toekomstbestendigheid. Net zoals in de andere kustgemeenten moeten we ook in Middelkerke maatregelen nemen om de kustlijn te beschermen tegen overstromingen vanuit de zee.”

“Samen met het gemeentebestuur en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust zochten we naar een oplossing waarbij kustbescherming en –beleving hand in hand gaan. In de residentiële zones is gekozen voor een groene grasdijk, in de centrumzones voor een golfdempende uitbouw.”

(PBM/foto LC)