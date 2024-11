Eerste serene editie van Reveil: “Mooi initiatief”

De eerste editie van Reveil lokte vrijdag een veertigtal mensen naar de begraafplaats in Reninge. De aanwezigen konden genieten van vier oorlogsgedichten in vier verschillende talen. “Volgend jaar komt er een vervolg”, bevestigt schepen Lieve Castryck.

Op zo’n 150 Vlaamse begraafplaatsen brachten lokale muzikanten, dichters en vertellers vrijdag een eerbetoon aan de mensen die we moeten missen. Al die evenementen van troost werden georganiseerd naar aanleiding van Reveil, een vzw die streeft naar een warmere rouwcultuur in Vlaanderen. Lo-Reninge nam dit jaar voor het eerst deel. Een veertigtal inwoners, maar ook mensen van buiten de gemeente, kwamen luisteren naar vier oorlogsgedichten in het Nederlands, Duits, Frans en Engels rond de thema’s troost, verlies en verwerking. Een van de gedichten was ‘Aan een gevallen studiemakker’ van Leo De Nayer. Rustige achtergrondmuziek, fakkels en theelichtjes zorgden voor een serene sfeer.

Vervolg

“Ik vond het geslaagd”, zegt Ronny Denys. “De gedichten werden heel mooi voorgedragen. Reveil in Lo-Reninge en op tal van andere plaatsen in Vlaanderen doet ons stilstaan bij het immense leed dat we te verduren krijgen bij verlies. Het doet ons nadenken, plaatsen en berusten over alle grenzen heen. Reveil is een mooi initiatief. Hopelijk wordt het een jaarlijkse traditie in Lo-Reninge.”

“Volgend jaar komt er inderdaad een vervolg”, bevestigt schepen Lieve Castryck. “Dan trekken we naar de begraafplaats in Pollinkhove. We zullen nu deze editie evalueren. Het is iets dat moet groeien. Ik ben blij dat Lo-Reninge tot de 150 gemeenten behoort waar iets rond Reveil wordt georganiseerd.”