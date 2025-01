Eerste huwelijk op het strand van Koksijde: reuzen Ko en Liza geven het goede voorbeeld

Trouwen op een andere plek dan in het gemeentehuis is voor veel koppels een droom. Voor de inwoners van Koksijde is dat een droom die in vervulling kan gaan, want binnenkort is het mogelijk om op locatie te trouwen. Reuzen Ko en Liza gaven het goede voorbeeld en besloten op het strand te hertrouwen.

Tot nu toe was trouwen buiten het gemeentehuis niet mogelijk in Koksijde. Een nieuw reglement wordt maandagavond goedgekeurd in de gemeenteraad. Huwen in openlucht wordt mogelijk tussen 1 mei en 30 september, als het weer het toelaat, en kost 150 euro. De gemeente voorziet daarbij ook logistieke ondersteuning zoals stoelen, een tafel, een pupiter en een micro voor de koppels die dat willen.

Het uur en de locatie van de plechtigheid worden tijdens de huwelijksaangifte afgesproken. “We hebben ons geïnspireerd op de reglementen uit De Panne en Oostende”, aldus burgemeester Sander Loones (Samen N-VA). “De bedoeling is dat op basis van het weerbericht ten laatste één dag voordien om 12 uur beslist wordt of het al dan niet kan doorgaan. We zorgen dat het gemeentehuis beschikbaar blijft.”

Er zijn al veel geïnteresseerden. “Sinds de eerdere aankondiging krijgen we de ene vraag na de andere. Vandaar dat we ook snel duidelijkheid willen brengen met dit reglement. Een huwelijksplechtigheid voltrekken in openlucht kan op het strand van Sint-Idesbald ter hoogte van de KYC en op de site Ten Bogarde. Maar ook middenin het golfterrein van Golf ter Hille, een heel idyllische plek.”

Goede voorbeeld

Reuzen Ko en Liza gaven het goede voorbeeld en besloten maandagvoormiddag op het strand te hertrouwen. Ze zijn de oudste reuzen van Oostduinkerke. Ze werden gemaakt in 1955 op initiatief van Honoré Loones, de grootvader van de huidige burgemeester. Het visserspaar Victor ‘Ko’ Legein en Maria ‘Liza’ Pylyser stond model voor de reuzen. De doopakte werd ondertekend op 26 juni 1955 tijdens de feestelijkheden rond de zesde editie van de Garnaalstoet. Waarom ze op hun gezegende leeftijd toch nog hun huwelijksbeloften wilden hernieuwen? “Ik ben een buitenmens en als IJslandvaarder een kind van de zee”, antwoordde Ko.

“Heel mijn leven ben ik al met de zee verbonden. Toen we voor het eerst trouwden, was het niet mogelijk om op het strand te trouwen en nu dus wel. Een moment waarop ik al altijd heb gewacht. Ik trok mijn stoute zeemansschoenen aan en vroeg Liza opnieuw ten huwelijk. Onze huwelijksbeloftes kunnen hernieuwen vlakbij zee, gaf mij het laatste duwtje om opnieuw met Liza in het huwelijksbootje te stappen. Letterlijk en figuurlijk.”

Vanuit De Panne zakte het ‘reuzenkoppel’ Aloïs en Zenobie af als gast. Ook reuzen Hendrik Geeraert uit Nieuwpoort en Karel Lodewijk Cogge uit Veurne waren van de partij.