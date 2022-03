Eerste Hinterland Run in Lombardsijde wordt daverend succes

De eerste editie van de Hinterland Run in Lombardsijde, een organisatie van het Team Fischer, is een schot in de roos geworden met liefst 475 deelnemers voor de 6 of de 12 km. Op voorhand werden al meer dan 400 voorinschrijvingen genoteerd en vandaag groeide het deelnemersaantal nog tot 475 met heel wat bekende namen uit de Vlaamse stratenlopen.

Alles verliep rimpelloos. Het parcours van 6km was mooi uitgestippeld op vlakke, verharde wegen, tussen Lombardsijde en de Nieuwpoortse vaart. De deelnemers moesten opboksen tegen een stevige wind, maar er werden toch sterke tijden neergezet.

Op de 6km, categorie -40, spurtte Lombardsijdenaar Reinbert Van Acker in de laatste honderd meter naar de zege in 20 minuten. Hij won nipt voor Wout Depotter (Snaaskerke) en Thibault De Smet( Waregem). Bij de dames won Eva Soetemans uit Humbeek, voor Sandrine Vancraeynest ( Kuurne) en Lonela Lecoeuche (Waasten).

In de categorie +40, toonde Arnaud Lecoeuche uit het Henegouwse Warneton zich een half minuutje sneller dan Yvan De Graef (Mechelen) en Henk Vandevelde (Ruddervoorde). Bij de dames +40 won Sabrina Samaey uit De Haan voor Elke Vancraeynest (Torhout) en Stefanie Monteyne (Middelkerke).

Er was ook de categorie +50 met overwinning bij de heren voor Yves Buelinckx (Lembeek) voor Mario Penne (Ninove) en Steven Decoster (Boutersem). Tamara Vereecke (eindwinnares van het SOK-criterium 2021 uit Jabbeke) won bij de dames voor Griet Convens (Meerhout) en Siska Maton (Brugge).

Meer dan 200 deelnemers namen de start op de 12km. De zege en overwinning categorie -40 ging naar de Kortrijkse triatleet Dylan Voet, in 39’55”. Hij versloeg in de eindfase zijn vluchtgezellen Philippe Loosveldt (Wenduine) en Jasper Vitse (Bredene).

Bij de dames -40 toonde Melissa Nobus uit Tielt zich de snelste, voor Femke Deleu (Zonnebeke) en Gwendolyn Dedeyne (Aalter).

In de categorie +40 won Philip Van Lierde (Denderleeuw) bij de heren. Hij was aan de meet sneller dan Bart Verbeke (Stasegem) en Filip Mortier (Sint-Niklaas). Bij de dames +40 won Hermes-atlete Maité Maes uit Oostende, voor Cindy Vanlerberghe (Blankenberge) en Heidi Dupont (Oostende).

Oost-Vlaming Alain Geerts uit Impe, vaste deelnemer aan de kust wedstrijden won in de categorie +50, voor Steven Callens (Sint-Eloois Winkel) en Bas Bulteel (Oostende). Bij de dames +50 liep Carline Deseyn uit Deerlijk naar de zege, voor Hilde Dosogne (Lochristi) en Erna Leyre (Oostende).