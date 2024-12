Eerste editie Winter Wonder Woud met durvers en doeners in het Hoveniershuis

Zondag 8 december organiseert Miek Vandamme (46) van het Hoveniershuis in Anzegem de eerste editie van Winter Wonder Woud. “Tussen 10 en 18 uur kan je snuisteren en shoppen bij onze blijmakers”, klinkt trots.

Ontmoeten en verbinden van mensen is waar Miek van houdt. “Samen met Annelien van AdamsArts en Connie van Klei@Co organiseer ik dit event.” Het is ook een ideale gelegenheid om het vernieuwde Hoveniershuis te komen ontdekken. Onder de slogan ‘Dromen, durven en doen’ bieden zeven vrouwen hun unieke creaties aan: AdamsArts met illustraties, grafisch ontwerp, vrolijke wenskaarten en abstracte schilderijen, Klei@Co met unieke en handgemaakte keramiek, zowel functioneel als decoratief, Atelier Duette met een duet van twee creatieve dames die van papier houden, Blomn als bloemenatelier met droogbloemen, verse bloemen, aankleding events en cadeauboxen. Ook is er Atelier Moon, een keramiekatelier met unieke interieurobjecten, stijlvol servies en urnen, Tine Vindevogel met juweelontwerp, unieke creaties op maat en Ja.kaartontwerp als grafisch ontwerper, illustrator, graphic design en fabric design.

Geniet van de warme ontmoetingen onder de beuken, het rustgevende groen en lokaal lekkers aan de bar. Het marktje is vrij toegankelijk.