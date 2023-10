Eerste borden bevrijdingsroute ingehuldigd en overhandigd aan broer van oorlogsheldin

Zaterdagochtend werden in Beveren de eerste twee borden van de Poolse Bevrijdingsroute ingehuldigd en geschonken aan Jozef Brugghe, de boer van de oorlogsheldin Simonne Brugghe. “Het zou mooi zijn dat deze straks een plaats krijgen in het nieuwe stadhuis zodat niemand vergeet wat er hier gebeurd is”, aldus de 85-jarige Jozef Brugghe.

Op het einde van de Tweede Wereldoorlog bezorgde oorlogsheldin Simonne Brugghe aan de Poolse generaal Maczek belangrijke informatie omtrent de posities van de Duitsers in Roeselare. Mede dankzij de informatie van Simonne konden de Polen Roeselare bevrijden.

“Met de Werkgroep Vergeten Helden Cultuursmakers Gezelle en het Pools Memorandum werken we momenteel een Bevrijdingsroute uit aan de hand van verschillende borden. Het leek ons dan ook erg gepast om de eerste borden aan Jozef, de broer van Simonne die zich altijd ingezet heeft om de herinnering aan zijn zus een plek te geven in het geheugen van de stad, te overhandigen”, aldus initiatiefnemer Dirk Lievens.

Dankbaar

Jozef Brugghe werd zaterdagochtend thuis afgehaald met een oude legerjeep. Dit in het bijzijn van onder ander een delegatie van de Roeselaarse en Poolse scouts. Na een korte rit richting het parochiaal centrum volgde daar de onthulling van de eerste twee borden van de bevrijdingsroute. “Ik ben erg dankbaar voor dit moment. Hopelijk krijgen de borden in de toekomst ook een mooie plek in het toekomstige stadhuis, want het is belangrijk dat we niet vergeten wat er tijdens de Wereldoorlogen is gebeurd.”