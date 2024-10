Eerbetoon aan Britse piloten die sneuvelden op de dag van de bevrijding van Lauwe

In Lauwe werd er voor de eerste maal een herdenking georganiseerd voor de twee piloten die sneuvelden op de dag van de bevrijding van Lauwe. De plaats van de herdenking werd gehouden aan het 17 Oktoberbos Lauwe. De herdenking werd bijgewoond door familieleden van beide piloten, samen met een aantal prominenten.

Het hele initiatief lag bij de dragers van eretekens van België en de veteranen van de RAF SAAF 1940 1945 Belgische sectie. Ook waren de schoolkinderen van de scholen uit Lauwe op deze herdenking aanwezig.

Beschoten

“In december 1918 beschreef de burgemeester voor de ouders van Whitehead de omstandigheden waarin hun zoon was omgekomen. Rond 9 uur was hij samen met waarnemer Griffiths laag over Lauwe gevlogen. Met een vlag in de hand had hij de bewoners begroet waarop alle Lauwenaars reageerden met gejuich op de komende bevrijding.”

“Het toestel vloog meermaals over het dorp, tot het in de buurt van het spoorwegstation beschoten werd door Duitse machinegeweren. De bemanning werd geraakt en het vliegtuig stortte neer. De levenloze lichamen werden naar een hospitaal gebracht en de volgende dag werden ze door Engelse soldaten begraven”, vertelt initiatiefnemer Ivan Van der Auwera.

Kleindochters

Toen de twee kleindochters van de zus van George Whitehead in 2018 naar Lauwe kwamen en vaststelden dat er niets herinnerde aan de dood van hun grootoom werd er gedacht aan een mooi eerbetoon ter nagedachtenis van dit droevige incident. De stad Menen besliste dan om daar een gedenkplaat te laten plaatsen.

Bij de start van de plechtigheid werden de Belgische en Britse vlag gehesen. Na een welkomstwoord door het organiserend comité volgde een toespraak van burgemeester Eddy Lust, van militair attaché Captain John Dickson en van een lid van de Britse familie.

Harlebeke New British Cemetery

Nadien werden bloemen neergelegd en volgde één minuut stilte. We hoorden dan de Europese hymne, het Britse volkslied en het Belgische volkslied. Aansluitend was er een receptie gevolgd door een maaltijd voor de familie en genodigden.

De gedenkplaat staat vlak bij de plaats waar het duo neerstortte en op 20- en 23-jarige leeftijd het leven lieten. De gesneuvelden rusten op het Harlebeke New British Cemetery.