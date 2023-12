Eenzame Kerst voor vrolijke Izzy

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje. Deze week gingen we langs bij de Pandora Stichting. Zij zoeken een thuis voor Izzy (1), een klein hondje met een groot hart.

“Zijn huidige baasjes nemen met pijn in het hart afscheid van Izzy omdat het niet klikt met hun oudere hond”, vertelt Desiree Beulen van de Pandora Stichting. “Die wil graag rust. Izzy zit bomvol enthousiasme en wil het liefst de hele dag spelen. Dat zorgt voor frustraties in het gezin. Want onder dat snoezige uiterlijk schuilt een dapper hondje”, aldus Desiree.

Verzot op wandelen

“Verder is Izzy verzot op wandelen. Eens thuis kan hij erg genieten van kijken door het raam en vindt hij rust als hij iets te kauwen krijgt.” Izzy is het gewend om een paar uur per dag alleen te zijn. Hij wordt niet geplaatst in een huis met kinderen jonger dan 12 jaar of bij katten. Een grote tuin is een must.