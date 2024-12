Een ruimtevaarder in heerlijke melkchocolade: chocolatier Hannes D’Heedene maakt kunstwerk voor Dentergemse school

Er is een mooie samenwerking ontstaan tussen topchocolatier Hannes D’Heedene uit Deerlijk en De Ruimtevaarder, de school voor buitengewoon onderwijs in Dentergem. De school klopte bij Hannes aan om een eigen chocoladen kunstwerk op basis van hun logo te ontwerpen. Het resultaat ziet er niet alleen heerlijk uit, maar proeft ook zo. Iedereen kan het ruimtevaardertje van chocolade voortaan kopen.

Het zijn drukke tijden bij De Ruimtevaarder, de school die zijn werking deelt met de senioren van woonzorgcentrum Mariaburcht. Jong en oud werkten er recent aan het kunstproject ‘Verbeelding Verbindt’, waarbij twintig plekjes met kunstwerken verlicht werden. Met het project toonden de leerlingen en bewoners hoe kunst voor verbinding tussen hen kan zorgen.

“We gaan nu een beetje op datzelfde elan verder”, zegt coördinator Bjorn De Smet. “Ik zocht een creatieve manier waarop onze school wat extra zichtbaarheid zou krijgen en zo kwam ik op het idee om topchocolatier Hannes D’Heedene een kunstwerk van chocolade te laten ontwerpen. Ik kwam bij hem uit omdat veel leerkrachten uit onze school uit de regio rond Deerlijk afkomstig zijn.”

Enkele ontwerpen

Leerlingen Seppe, Aimé, Thomas en Andrew werden recent uitverkoren om het resultaat te komen bewonderen in het atelier van Hannes D’Heedene in Deerlijk. “Ze waren net als wij enorm onder de indruk en moesten zich inhouden om niet alles op te eten”, glimlachen juf Lieselot Ruysschaert en meester Felix Strobbe. “We zochten iets dat niet te groot, maar ook niet te klein was. Ons logo in chocolade uitwerken bleek een goed uitgangspunt, al zijn we met enkele leerkrachten en leerlingen toch aan drie à vier ontwerpjes geraakt voor alles goed zat. Met het team hebben we zelfs een workshop bij Hannes gevolgd om alles te leren over smaken, texturen en vormen.”

“Op die manier maken er nog meer mensen kennis met onze school” – Bjorn De Smet

Het resultaat mag er dan ook zijn: een ruimtevaarder die rust op de maan. “Je kan dat interpreteren zoals je wil, dat is het leuke van zo’n creaties”, legt Hannes D’Heedene uit. Je vindt hem al een paar jaar op rij terug in de Gault Millau en hij weet dus van aanpakken. “Ik heb gekozen om met melkchocolade te werken, omdat dit het toegankelijkst was. Voor de wereldbol heb ik nog wat voedingskleurstof toegevoegd. Bjorn heeft me de werking van de school uitgelegd, zodat ik dat mee kon nemen in dit verhaal. Ik vind het een prachtige manier van lesgeven en heb met veel plezier mijn medewerking aan dit lekkere project verleend.”

De ruimtevaarder van chocolade zal het hele jaar door te koop zijn in de winkel van Hannes D’Heedene op het Kerkplein 12/14 in Deerlijk. “Je kan ze nu al hier vinden, dus misschien is het nog een leuke tip voor de feestdagen”, knipoogt hij. “Op het doosje komt nog het logo van de school, zodat we op die manier meer zichtbaarheid aan dit mooie onderwijsproject geven.”

Wie de chocolade ruimtevaarder wil kopen, betaalt daar 19,5 euro voor.

Hoofd in de wolken

“We vinden het fijn dat het verhaal van De Ruimtevaarder nu aan dit werk verbonden is”, zegt Bjorn. “De ruimtevaarder in kwestie leeft wat met zijn hoofd tussen de wolken, maar staat ook paraat voor anderen. We vonden dat wel toepasselijk. Het is niet zo dat we als school iets verdienen aan deze verkoop. Voor ons gaat het puur om de zichtbaarheid die we op die manier creëren. Zo kunnen we een groter publiek bereiken en maken er nog meer mensen kennis met onze school en daar doen we het per slot van rekening voor.”