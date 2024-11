Een nieuwe hondenweide in het Leopold II Park: plezier voor viervoeters en hun baasjes

Vorige week werd een nieuwe hondenweide ingeplant in het Leopold II park in Nieuwpoort.

Deze heeft een oppervlakte van 577 m² en wordt afgesloten met een kastanje-afsluiting. Deze omheining heeft een kostprijs van 2.589,11 euro. Er is één ingang tot de hondenweide, bestaande uit een sas met twee poortjes. Voor het comfort van de bezoekers is er een zitbank geplaatst en binnenkort wordt ook straatverlichting toegevoegd. Aan de ingang worden nog grasdallen (semi-verharding) voorzien voor een toegankelijke en propere doorgang, zelfs bij regenachtig weer. Eerste schepen Bert Gunst (dierenwelzijn) en schepen Kris Vandecasteele (milieu) waren alvast enthousiast om de hondenweide officieel in gebruik te nemen.