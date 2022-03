Een liedje om mensen gelukkig te maken: ‘Het is oké’ moet jong én oud troosten en kracht geven

Ze was ongeneeslijk ziek, maar vond dankzij hypnosetechnieken toch opnieuw een toekomst voor zichzelf. De uit Oostende afkomstige Mieke Spanhove (41) goot haar eigen kennis en ervaring eerder in een bordspel, maar wil nu met een inspirerend lied jong én oud helpen de kracht in zichzelf te vinden.

Haar leven hing jarenlang aan een flinterdun zijden draadje, maar dankzij hypnose vond Mieke Spanhove (41) iets meer dan twee jaar geleden haar kracht terug. De verlammende spierziekte is er nog altijd, maar de dreiging is weg en ze heeft weer een toekomst. Een toekomst waarvan ze dacht dat ze die kwijt was.

“Eerlijk? Ik was al bezig met het afwerken van mijn bucketlist, de laatste dromen die ik nog had afvinken”, vertelt Mieke, afkomstig uit Oostende, maar vandaag wonend in het Oost-Vlaamse Melsele. “Maar toen ontdekte ik heel toevallig en zonder veel verwachtingen hypnose. De cursus die ik toen volgde, heeft mijn leven helemaal veranderd. Het draait voor mij niet om de show die vaak van hypnose wordt gemaakt, het gaat om de connectie vinden met je eigen onderbewustzijn, in een verhoogde staat van concentratie.”

Het is oké

Dankzij de hypnose had Mieke niet langer nood aan de zware medicatie, waardoor ze stilaan weer vooruit kon denken. “Ik volgde nog cursussen en opende een eigen hypnosecentrum in Oostkamp. Het heeft mij geholpen, dus was ik ervan overtuigd dat het ook anderen kon helpen”, vertelt ze. “Volwassenen, maar ook kinderen. Zolang je er echt voor openstaat, helpt het. Als je het zélf niet wil, dan zal het geen verschil maken, neen.”

Wat er ook rondom je gebeurt, er is nog altijd heel veel moois te bespeuren

De begeleiding die ze de jongste maanden en jaren ontwikkelde, goot Mieke samen met haar familie in een bordspel waar spelers door middel van een waakzame hypnose het eigen bewustzijn en onderbewustzijn samen kunnen brengen om zo iets wat moeilijk loopt te proberen veranderen.

Dat idee trekt Mieke nu verder door, in een eigen lied waarmee ze jong en oud wil inspireren. “De kracht om dat wat je ongelukkig maakt, los te laten, zit in elk van ons. Dat is mijn overtuiging”, zegt Mieke. “De jongste maanden en jaren waren voor heel wat jongeren, maar ook ouderen in woonzorgcentra bijzonder zwaar. Zonder twijfel zijn dat de twee groepen die het zwaarst werden getroffen door de coronacrisis. Bij veel mensen heeft het mentale welzijn zware klappen gekregen en helaas vindt niet iedereen altijd snel de juiste hulp. Maar ondanks alles en wat er ook rondom je gebeurt, er is nog altijd heel veel moois te bspeuren. Dat mogen we niet vergeten of uit het oog verliezen. Met het lied Het is oké wil ik mensen helpen om dat toch in te zien, en zo dat zelfvertrouwen terug te vinden.”

Première op Expo18

Mieke schreef de tekst zelf en maakte het nummer samen met enkele jonge Brugse muzikale talenten, zangeressen Naëma Van Dijk (bijna 15, ex-The Voice Kids) en Laïs Williame (15) en gitarist Arvid Warlop (16). Ook voor de videoclip die binnenkort wordt opgenomen, klopte Mieke aan bij de leerlingen van de Brugse Kunsthumaniora. “Dat ik met die jonge, talentvolle mensen kan samenwerken, is belangrijk voor mij”, zegt ze daarover. “Zij zijn de toekomst. We moeten jongeren zo goed mogelijk proberen te helpen zodat ze zich goed in hun vel voelen.”

De bedoeling is om het lied op 18 maart voor de eerste keer live te brengen op Expo18, een tentoonstelling en veiling in Oostende waarvan de opbrengst naar het woonzorgcentrum Sint-Monica gaat. “Het zal voor veel mensen een beetje een surprise zijn, maar ik hoop vooral dat het inspirerend kan werken. Als mijn lied ook maar één iemand daarbij vooruit kan stuwen, is het voor mij eigenlijk al geslaagd.”

Mieke is trouwens een van de vele kunstenaars die een werk schonk aan Expo18. De tentoonstelling zelf loopt daarna tot en met 27 maart in de IJzerstraat 18 in Oostende. De expo is vrij te bezoeken op vrijdag van 18 tot 21 uur en op zaterdag en zondag van 14 tot 19 uur. Tijdens de week maak je best een afspraak via 0475 97 67 06.

Meer informatie over Expo18 of de kunstwerken vind je op www.expo18.be/monica.