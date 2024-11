Een kopje warme troost op het kerkhof dankzij Zorgsaam Klerken

Zorgsaam Klerken organiseerde samen met De Vleugels en de gemeente Houthulst een koffiestop aan de ingang van het kerkhof in Klerken. Bezoekers konden gratis koffie, thee of fruitsap krijgen, een initiatief om mensen te verbinden tijdens het herdenken van dierbaren. De gemeente zorgde voor tenten, tafels en stoelen. Bewoner Linda van De Vleugels hielp mee. De vrijwilligers van Zorgsaam Klerken verwelkomden de bezoekers met warme dranken, alles in een respectvolle en gemoedelijke sfeer. Met meer dan 200 geschonken kopjes was het een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar. (foto ACK)