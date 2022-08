Een hondenloopweide in Poperinge tussen de ring en de Switch Road

Tijdens de gemeenteraad van maandagavond polste raadslid Chantal Vanelstlande (CD&V) naar de stand van zaken rond de realisatie van de eerste hondenloopweide in Poperinge. Dit naar aanleiding van de bijsturing in de algemene politieverordening, die voortaan melding maakt van het reglement op de hondenloopweide.

Chantal Vanelstlande: “Er is al een tijdje sprake van een eerste hondenloopweide en ik ben dan ook blij dat het reglement nu ook opgenomen is in de politieverordening. Heel wat inwoners die ook eigenaar zijn van een hond, kijken reikhalzend uit naar een plekje in de stad waar ze de honden even de vrije loop kunnen geven. Echt een meerwaarde voor onze inwoners. Goed dat het stadsbestuur hier werk van maakt in het tweede deel van het stadspark tussen de Switch Road en de ring.”

Omheiningen

Schepen voor Groenonderhoud Ben Desmyter (CD&V) gaf nog wat bijkomende info. “De materialen voor de inrichting van het terrein waren al een tijdje besteld, maar lieten wat op zich wachten naar levering toe. Ondertussen is alles geleverd en kunnen we de effectieve plaatsing voorbereiden. De oude omheining werd al weggenomen en er gebeurden ook grondige snoeiwerken langs de beek.

De eigenlijke inrichting zal gebeuren door de technische dienst van de stad, in samenwerking met het maatwerkbedrijf De Groene Kans. Hopelijk kan dat in de komende weken gebeuren, eenmaal de ondergrond het toelaat om op het 1.300m² tot 1.500 m2 grote terrein ook manueel de omheiningen (met houten palen) en toegangssassen aan te brengen. De honden moeten aan de lijn gehouden worden tot aan het sas vanaf de Switch Road. Er komt zeker ook een omheining langs de kant van het wandelpad. Mogelijks komt er in de tweede fase nog een tussensas. Vermoedelijk eind september kan de hondenloopweide in gebruik genomen worden.” Het punt werd unaniem goedgekeurd.

Barbecue

In het Burggraaf Frimoutpark werden vorig jaar drie publieke barbecuetoestellen geplaatst. In een tijdelijk politiereglement werden toen een aantal bepalingen vastgelegd met betrekking tot een (veilig) gebruik ervan. Na positieve evaluatie, werd dat tijdelijk reglement nu opgenomen in de algemene gemeentelijke politieverordening. Maar op 10 augustus vaardigde burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) een dringende tijdelijke politieverordening uit, met een verbod op publieke barbecuetoestellen, in verband met de grote droogte. (AHP)