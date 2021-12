Een box om bijen en dus ook onszelf blijer te maken

Zes VIVES-studenten die in Roeselare hun derde jaar bachelor agro- en biotechnologie volgen, startten vorig jaar een minionderneming op. Dit schooljaar komen ze met hun afgewerkt product op de markt: een noodpakket voor de bijenpopulatie, onder de noemer ‘Place 2 Bee’. Meulebekenaar Iben Verkinderen is een van de initiatiefnemers.

Iben Verkinderen (22), zoon van landbouwer Nic Verkinderen en Nancy Defoer, trok na de lagere school naar Kortrijk om er aan het PTI Planttechnische Wetenschappen te volgen. “Een doelbewuste keuze, want ik was in de ban van de groenteteelt en de verwerking van de groenten”, aldus Iben. “Het bedrijf thuis legt zich toe op de intensieve groenteteelt. Na mijn zes jaar in Kortrijk volgde ik twee jaar plantmanagement in Melle en trok ik vervolgens naar VIVES Roeselare, voor een bacheloropleiding agro- en biotechnologie. Vooral het aspect ‘onderzoek’ boeit me enorm.”

“Vorig schooljaar kregen we de opdracht om een minionderneming op te richten. Alle studierichtingen werkten samen. Ons team bestaat uit Gitte Buyle en Sien Verduyn (studenten voedingsleer), Mayté Amraoui en Stéphanie Buffel (studenten dierenzorg) en Lander Vallez en ikzelf (studenten bio- en agrotechnologie). De opdracht was: iets innovatief creëren. We kozen om iets op de markt te brengen ten behoeve van de bijen. Het tekort aan groen heeft in ons land grote gevolgen voor de bijenpopulatie. We hebben ons gefocust op het creëren van tussenstations, kleine oases van rust en verpozing waar de bijen makkelijk aan voeding komen bij het zich verplaatsen doorheen stedelijke gebieden. Hoe meer tussen stations, hoe beter het gaat met de bijen. Dat is ook voor ons niet zonder belang, want 75 procent van de landbouwgewassen wordt bestoven door bijen.”

Volgens de seizoenen

“Place 2 Bee is opgedeeld volgens de seizoenen. Het gedeelte lente bevat bloembollen van ranonkel en anemoon, voor de zomer zijn er zaden van basilicum, lavendel en bieslook. Al die bloemen en kruiden trekken de bijen aan. Voor de herfst, wanneer de bijen minder actief worden, is er een bijenhuisje dat als schuilplaats kan dienen. De box denkt ook aan de klant. Zo vinden we in het herfstgedeelte een stuk bijenwaszeep en pollen. Voor de winter opteerden we voor een potje vaste honing, een potje vloeibare honing en een stuifmeelkaars. In de box zit ook een boekje met info over de bijenproblematiek, de gebruiksaanwijzing bij het planten en zaaien en allerlei leuke weetjes. Al onze producten, inclusief de verpakking, zijn van lokaal fabricaat, duurzaam en ecologisch. Een box kost 29,90 euro.” (LB)

Meer info via 0497 63 98 11.