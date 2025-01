E-crane sponsort deelnemers First Lego League wedstrijd

Een groep leerlingen van het vierde tot en met het zesde leerjaar van de Driesprong neemt dit jaar voor het eerst deel aan de First Lego League wedstrijd. “Het betreft een wedstrijd georganiseerd door VOKA, die bestaat uit vier onderdelen: robotwedstrijd, innovatieproject, robotontwerp en core values”, vertelt begeleidend leerkracht Maarten Van Hulle. “We nemen deel met een delegatie van onze Code Club, waarin leerlingen van onze school leren programmeren. Na de schoolfinale trekken we richting regiofinale in Gent, waar we het zullen opnemen tegen andere Oost-Vlaamse ploegen. We zijn heel blij dat we daarbij gesponsord worden door het in Adegem gevestigde bedrijf E-Crane Worldwide, dat onze Code Club 2 ‘Lego Spike Prime’- robots met uitbreidingssets schonk ter waarde van 1.100 euro. Onze leerlingen kregen ook een rondleiding op het bedrijf en werden verrast met een mooie pet”, besluit leerkracht Maarten Van Hulle. (MIWI/foto MIWI)