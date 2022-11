Dwight Wille fietst 255 km naar Amsterdam voor handtekening van Thomas Dekker

Hoe ver zou je gaan voor een handtekening van een van je idolen? Dwight Wille (33) uit Brugge héél ver. Hij fietste vorige week in één trek van Brugge naar Amsterdam, ofwel zo’n 255 kilometer, om een krabbel van Thomas Dekker te scoren.

De naam Dwight Wille zal bij menig voetballiefhebber een belletje doen rinkelen. De nu 33-jarige Bruggeling gold als een van de grootste voetbaltalenten van zijn generatie, wat hem als jeugdspeler van Cercle Brugge een transfer naar de jeugdacademie van Blackburn Rovers opleverde. Na één seizoen keerde hij terug naar groen-zwart om er prof te worden, maar door zware concurrentie op zijn positie en enkele blessures kwam de grote doorbraak er niet. Na enkele jaren in de nationale reeksen, sloot hij op zijn 29ste zijn voetbalcarrière af bij KSC Blankenberge.

“Het voetbal heeft niet gebracht wat ik ervan verwacht had”, vertelt Dwight Wille. “Ik stopte met voetballen en kwam via enkele maten terecht bij het Smisse Cycling Team. De omgeving sprak me meteen aan, en fietsen was een van de weinige sporten waarbij ik geen pijn had. Het werd een ware passie. Dit jaar zit ik bijna aan 9.000 kilometer, heb ik de Ventoux beklommen, een fietsreis in Slovenië achter de rug…”

Verjaardag

Tussen zijn fietsvrienden op café besloot Dwight Wille om een bericht te sturen naar Thomas Dekker. “En tot mijn grote verrassing antwoordde hij ook meteen. Als kind was Vincent Kompany mijn grote idool, maar ook al die renners die je op televisie zag. Frank Vandenbroucke, Laurens ten Dam, Thomas Dekker… Ik had nooit gedacht dat ik een antwoord zou krijgen… Een tijd later zag ik dat hij op 25 oktober zijn boek Koersen op geluk uitbracht. Dat is net op mijn verjaardag! Dat zag ik als een teken en ik besloot om opnieuw een bericht te sturen. Dat ik heel graag mijn boek zou laten signeren en dat ik daarvoor met de fiets van Brugge naar Amsterdam zou fietsen.”

“Hoe zo’n idool, iemand waar je al zo lang naar opkijkt, toch zo gewoon blijkt te zijn…”

“Hij antwoordde eerst nogal koeltjes, allicht omdat hij het niet geloofde. Kort voor mijn afreis stuurde ik nog eens. Ongeveer 30 kilometer voor Amsterdam stuurde hij me zijn adres door en hebben we elkaar ontmoet op een speelpleintje in de buurt. We zijn daarna samen een koffie gaan drinken, hij heeft mijn boek gesigneerd en we hebben nog een tijdje zitten babbelen. Het was een droom die uitkwam. Hoe zo’n idool, iemand waar je al zo lang naar opkijkt, toch zo gewoon blijkt te zijn… Thomas Dekker postte het verhaal op zijn sociale media, waarna ik een pak reacties kreeg. Zo antwoordde Frederik Boi aan Dekker: Ik ken Dwight nog van tijdens het uitgaan en nu doet hij dit…” (lacht)

Ideale afsluiter

Dwight Wille reed de 255 kilometer tussen Brugge en Amsterdam in één keer, met enkele kleine stops onderweg. Hij zat iets minder dan 9 uur op de fiets, goed voor een gemiddelde van 29 kilometer per uur. “In de straatje van Amsterdam heb ik moeten zoeken, anders was mijn gemiddelde boven de 30 geweest. Ik had geluk met rug- en zijwind en behalve een 30 à 40 kilometer in de regio van Rotterdam was het ook een prachtig parcours. Dit was voor mij de ideale afsluiter van het koersseizoen, om me nu weer toe te leggen op het mountainbiken.”

Volledige triatlon

“Mijn verdere ambities? Wel, binnen acht maanden zou ik de volledige Ironman van Vitoria-Gasteiz (nabij Bilboa, red.) willen afwerken, ook al heb ik nog nooit aan een halve of een kwarttriatlon deelgenomen. Volgende week begin ik onder begeleiding van PeakLevel aan de voorbereiding. Het zwemmen en zeker het fietsen moet me lukken, maar het valt af te wachten hoe mijn lichaam zal reageren op de loopkilometers. En ook hoe ik dit allemaal zal combineren met mijn werk als projectleider bij TSVB in Torhout, dat voor lange dagen zorgt. Maar ik had ook nooit gedacht dat ik Thomas Dekker zou ontmoeten.”

