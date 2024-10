“Duizenden supporters geven enorme boost”: Delegatie Joggingclub Waregem loopt marathon van New York

Op zondag 3 november vindt over de plas de TCS New York City Marathon plaats. Joggingclub Waregem wordt er vertegenwoordigd door vijf loopvrienden. De een viert er zijn 20ste marathon, de ander debuteert na een jaar lang blessureleed.

Joggingclub Waregem telt op vandaag zo’n 140 leden en zet met de populaire Sint-Bernardusloop en Wielsbeke Loopt jaarlijks duizenden streekgenoten aan het rennen. Verschillende leden trekken regelmatig naar events in binnen- en buitenland. Vorig jaar liepen Ilse Tack, Leen Van de Weghe, Wendy Roose en Rik Callens de marathon van Berlijn.

15 marathons

Meteen werd aan een nieuwe ‘master’ gedacht. Wendy kwam op de proppen met New York en daar droomde de rest ook al een tijdje over. Ilse moest afhaken, An Geiregat en Yves Huys vervoegen de groep. Via een Nederlandse reisorganisatie wist het vijftal tickets te bemachtigen. Komende zondag is het zover, dan staat er een dikke 42 kilometer door de Big Apple op het programma. Leen (44) en Wendy (49) hebben elk al zo’n 15 officiële marathons achter hun naam staan. An Geiregat (49) maakt haar debuut in de VS.

Gekwetst

Haar man Yves Huys (49) loopt er zijn vierde. “Ik heb al heel wat ervaring, maar vorig jaar raakte ik gekwetst aan mijn knie. Ik kon lang niet sporten en kwam enkele kilo’s bij. Het wordt dus spannend afwachten hoe ik de tocht zondag zal verteren”, vertelt hij.

Veteraan Rik Callens (67) viert in New York zijn 20ste officiële marathon. “Berlijn vorig jaar was de mooiste. Er stond enorm veel volk langs het parcours, die ambiance geeft een enorme boost. Je vergeet het afzien een beetje. Ook New York staat gekend voor duizenden supporters.”

Trail

Ter voorbereiding liepen de vrienden een trail van 44 kilometer langs de Opaalkust. “Dat was ook een mentale training”, klinkt het. “Het regende namelijk enorm hard, en de vele hoogtemeters en lange stukken strand maakten het erg lastig.”

Woensdag vertrekt het vijftal met partners naar Amerika. “Persoonlijke records breken hoeft niet, we hopen vooral op een zeer mooie toeristische tocht door het hart van New York.”