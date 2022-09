Duizenden piconproevers op eerste Poperingse Piconfeest: “Familierecepten in de kijker zetten”

Het ‘Feest van reuzen en picon’ werd op zondag 4 september georganiseerd, als afsluiter van de Week van de Commerce in Poperinge. Iedereen die zelf picon maakt, kon zich inschrijven voor een eigen kraampje tijdens het feest. Een professionele jury selecteerde de beste picon, maar ook de bezoekers konden proeven en op hun favoriet stemmen. Piconesse en N’Abeelsen Picong kaapten de hoofdprijzen weg. Ook een 15-tal reuzen trokken door de straten.

“Picon is een van de meest geliefde aperitiefdranken in de Westhoek en uniek in onze streek. Veel families maken hun eigen picon en hebben een eigen recept. Met dit piconfeest willen we graag deze familierecepten naar boven halen en in de kijker zetten. De recepten moeten niet openbaar gemaakt te worden”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Van het Bertenplein tot aan de Grote Markt kon je ook genieten van de reuzenoptocht. “De samenwerking met de buren willen we ook promoten. Vier Poperingse reuzen verwelkomden meer dan tien reuzen uit de regio in onze stad. Er is heel veel volk afgezakt om te proeven, maar ook om de reuzen te zien. Het is fijn dat dit eerste ‘Feest van reuzen en picon’ zo in de smaak valt. Of we er volgend jaar opnieuw mee uitpakken, is nog niet zeker. Misschien in combinatie met Lekker Westhoeks, eerst deze editie evalueren.”

Op en rond de Vroonhofsite kon er bij de 62 standhouders picon geproefd worden. Het eerste piconfeest werd een groot succes en bracht duizenden piconliefhebbers naar de Hoppestad. “Alle picons proeven is natuurlijk niet mogelijk. We willen dat de bezoekers het veilig houden. De hoeveelheden die geschonken worden zijn beperkt, de prijs voor een glas ligt ook iets hoger en aan de ingang worden polsbandjes gegeven om aan te tonen wie ouder is dan 16 jaar”, zegt Dejaegher. “In totaal werden 58 stalen afgegeven voor beoordeling van de jury. Die deelden de picons op in groepen van 10 en daaruit selecteerden ze de twee beste. Om daarna de favoriet van de jury te kiezen. Picon is iets persoonlijks, want smaken verschillen. De ene persoon heeft het liever zoet, de andere kruidig, bitter…”

Hopscheuten

De professionele jury selecteerde Piconesse, Picon Tuur, N’Abeelsen Picong, Patjes Picon en πcon als top vijf, waarbij Piconesse als juryfavoriet werd gekozen. Piconesse wordt gemaakt in het Poperingse maatwerkbedrijf Sowepo die streekproducten creëert onder de naam Houblonesse. “Deze picon wordt gemaakt op basis van onze Joie de Houblonesse en deze wordt dan weer gemaakt op basis van hopscheuten. In 1.000 liter Joie de Houblonesse zit 200 kilo hopscheuten. De Piconesse heeft een uitgesproken smaak. We hadden gehoopt om te scoren, maar je weet het natuurlijk nooit. Dit is een goed initiatief en we hebben geprobeerd om wat reclame te maken. We hebben er echt van genoten”, zegt Danny Baert, financieel directeur van Sowepo. “Daarnaast zorg ik dus ook voor de aperitief (lacht). Voorlopig kan je de Piconesse nog niet aankopen. We hopen om in de toekomst de Piconesse te commercialiseren met de lijn van Houblonesse.”

De Kleine Prins

Ricon, N’Abeelsen Picong en Améro kwamen naar voren als publieksfavorieten. N’Abeelsen Picong werd de absolute favoriet en kwam uit van het oudercomité van VBS De Kleine Prins in Abele. “Door deel te nemen aan het Piconfeest willen we het oudercomité in de kijker zetten. Het is een leuke vereniging. We zetten verschillende evenementen op poten en daarbij is deze picon telkens onze aperitief”, zegt Els Vandevoorde die de picon maakt. “Via familie kreeg ik ooit een recept, maar dat heb ik ondertussen naar mijn hand gezet. Het is leuk dat we de publieksfavoriet zijn. Dat we ook bij de jury in de smaak vielen, heeft ook voldoening. Als mensen onze picon willen, kan dat. Tijdens Sinksenkermis organiseren we met het oudercomité een walking diner waarbij deze picon als aperitief geserveerd wordt”, zegt Els, mama van Louis en Maxime.