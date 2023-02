Drumconcert van Buurtwerk ‘t Lampeke op stationsplein van Brugge

Op het stationsplein in Brugge bracht Buurtwerk ’t Lampeke uit Leuven dinsdagmiddag een drumconcert. De vzw werkt rechtstreeks met kansarme doelgroepen.

De werking is expliciet afgestemd op mensen binnen én buiten de buurt die, om welke reden ook, maatschappelijk kwetsbaar zijn of dat dreigen te worden. ’t Lampeke wil kansarmoede opmerken en doorbreken en ondersteunt mensen door samen met hen de problemen aan te pakken, door samen met hen op weg te gaan. Dinsdag was Brugge aan de beurt.

Sociale mix

“We streven naar een sociale mix: arm en rijk moeten elkaar beter leren kennen en samen dingen doen. Zo ontstaan er verbindingen tussen mensen én kansen om vooroordelen weg te werken. Daarom zetten we – samen met anderen – ook onze schouders onder projecten die de buurt en de stad ‘beter’ maken”, klinkt het.

Deelwerkingen

De vzw bestaat uit vier deelwerkingen op verschillende locaties in de buurt. Deze deelwerkingen werken intensief samen.

Buurtwerk ’t Lampeke is erkend als vereniging waar armen het woord nemen en als lokale dienst (binnen de sociale economie). Ze ontvangen onder meer subsidies van stad Leuven, de Vlaamse Overheid en Kind en Gezin.