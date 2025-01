Driedubbel viergeslacht: van Etienne tot Léon, Maurits en Georges

In De Kroon in Esen konden we een driedubbel viergeslacht fotograferen.

Stamvader Etienne Van Damme (81) woont in Houthulst en vormt een eerste viergeslacht met zijn zoon Luc Van Damme (58) uit Diksmuide, Jorn Van Damme (31) uit Esen en Maurits Van Damme (5) uit Esen. Een tweede viergeslacht wordt gevormd door Etienne, Luc, Jorn en Léon Van Damme (7) uit Esen. Het derde viergeslacht bestaat uit Etienne Van Damme, Régis Van Damme (55) uit Esen, Brecht Van Damme (29) uit Ieper en Georges Van Damme (7 weken) uit Ieper.