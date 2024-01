Drie Nieuwpoortse jachtclubs gaan niet akkoord met nieuwe stadstaks van 125 euro per ligplaats

De nieuwe stadstaks van 125 euro per ligplaats keurde de gemeenteraad van Nieuwpoort al in november 2022 goed, maar pas nu viel het aanslagbiljet in de bus van de jachtclubs. Die zullen tegen dat biljet bezwaar indienen. “Of er nu al dan niet een boot ligt en of die nu groot of klein is, we moeten sowieso 125 euro betalen. Het kan niet ondemocratischer zijn”, vat Maarten Desloovere van de Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort (VYN) de verzuchtingen samen. Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) is niet onder de indruk.

Met meer dan 2.000 ligplaatsen heeft Nieuwpoort de grootste plezierhaven van Noord-Europa. De jachtclubs KYCN, WSKLUM en VYN zorgen dat de jachthaven ‘leeft’. Maar de sector is boos op het stadsbestuur. Maarten Desloovere vat samen wat er aan de hand is: “Tot 2018 betaalden we met de drie jachtclubs een vrijwillige bijdrage aan het stadsbestuur. Door de vele investeringen van de clubs en het feit dat het overleg tussen het stadsbestuur en de clubs is gestopt, beëindigden we de betaling van die bijdrage.”

Vast jaarbedrag

“Eind 2022 keurde de gemeenteraad een nieuwe taks goed van 125 euro per ligplaats. Of daar nu een boot ligt of niet en of dat jacht nu groot of klein is, dat speelt allemaal geen rol. Het gaat om een vast jaarbedrag. De vrijwillige bijdrage die de drie clubs destijds betaalden, bedroeg ongeveer de helft van wat het stadsbestuur nu vraagt. Wij met de VYN betalen bijvoorbeeld 117.750 euro extra voor 942 ligplaatsen. We lezen in het verslag van de gemeenteraad dat de belasting nodig is om het financieel evenwicht in het meerjarenplan te bereiken. Als dat de manier is waarop de stad zijn financiële beleid wil rechttrekken stellen we ons daar vragen bij.”

Bezwaar

De drie clubs willen gerust een stadstaks betalen, maar stelden het stadsbestuur voor om het bedrag te baseren op de grootte van de ligplaats, dus per vierkante meter per boot. “Wat ons ook stoort,” vervolgt Desloovere. “is dat de nieuwe belasting stilzwijgend is goedgekeurd en dat wij pas via een aangetekende brief op de hoogte zijn gesteld op het moment dat de beroepsperiode verstreken was.”

“Als dat de manier is waarop de stad zijn financiële beleid wil rechttrekken stellen we ons daar vragen bij” – Maarten Desloovere

“Recent ontvingen we voor het eerst het aanslagbiljet en daartegen dienen we met de drie jachtclubs bezwaar in bij het stadsbestuur. Na de zeeboerderij en de stormvloedkering in de havengeul is dat opnieuw een factor waarmee de watersport in Nieuwpoort rekening moet houden. Een booteigenaar die vroeger 1.000 euro betaalde, ziet die prijs ineens met 12,5 procent stijgen.”

Eerlijke taks

De verwachte inkomsten voor de stadskas door de nieuwe belasting is 287.500 euro. Dat bevestigt burgemeester Geert Vanden Broucke die de verzuchtingen van de jachtclubs niet zo goed begrijpt. “We hebben een groot deel van onze belastingen verhoogd”, geeft hij toe. “Vroeger betaalden de jachtclubs een vrijwillige bijdrage. De eigenaars van de boten maken gebruik van allerlei infrastructuur en van de diensten van de stad. Ik denk maar aan het toezicht door de politie. Het is de meest correcte manier om voor een vaste jaarbijdrage van 125 euro te kiezen. De jachtclubs moeten er maar voor zorgen dat alle plaatsen bezet zijn. We zien dit niet als een pestbelasting, maar als een eerlijke taks. Bovendien is 125 euro per ligplaats, per jaar een democratisch tarief. Even om te vergelijken: voor een strandcabine van vijf vierkante meter of kleiner moet 100 euro betaald worden en die mag er staan van de lente tot de herfst.” (GUS)