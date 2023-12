Dorp in de ban van mysterieuze “kerstpiemel”: “Een man vroeg om dit hier aan te sluiten, tot na kerst”

“Ik zie er eerder een ijscrème in.” Aan de toog van ’t Rooneplezier gaat “de kerstpiemel van Woumen” over de tongen. De stamgasten zien de nieuwe constructie al dagenlang oplichten aan de overkant van de Iepersteenweg bij het wandelpad richting natuurdomein De Blankaart. De oorsprong blijft een mysterie.

De kerstpiemel wordt voorzien van stroom vanuit de dichtstbijzijnde woning. “Maar wij weten ook niet van waar hij komt”, bekent bewoonster Marijs de Witte (41). “Een man kwam een weekje geleden aan de deur met de vraag of hij elektriciteit mocht gebruiken voor ‘iets van kerstverlichting’. Het zou duren tot na kerstdag. Voor mij geen probleem, ik ging er van uit dat het ging om iemand van De Blankaart.”

Het natuurdomein heeft er niks mee te maken, bevestigt conservator Guido Vandenbrouck. “Er wordt alleszins over gebabbeld”, aldus Marijs. “Ik zie er niet meteen een piemel in. De constructie zou lijken op de kerstpiemels uit Oudenburg.”

Namaak

“Dit komt niet van bij ons”, stelt Oudenburgs burgemeester Romina Vanhooren (Open VLD). “De kerstpiemel lijkt misschien op de onze, maar het is namaak.”

“We gaan ons moeten excuseren bij de burgemeester van Oudenburg, ook al is dit niét ons werk”, zegt José Vanhee die op kerstdag “een lichtbrug” hielp versieren op het natuurdomein. “We organiseren op tweede kerstdag een ‘Unieke Kerststalletjessmultocht’ in De Blankaart.”

Het parcours loopt langs “de kerstpiemel”. “Toch hebben we hier niks mee te maken”, benadrukt medeorganisator Stijn Vanhee (40). “Het zou mooie reclame zijn, maar we hebben het niet nodig: onze tocht is al twee weken volzet.”

Piemelactie?

“Het is eigenlijk een mooi kerstverhaal, hé. Je moet een actie doen met die piemel: de mooiste foto wint een prijs”, suggereert een tooghanger in ’t Rooneplezier. De kertspiemel blijkt gegeerd en wordt ook geclaimd in het café dat nog net ligt op het grondgebied van het Houthulstse dorpje Jonkershove. “De kerstpiemel is ook van ons, want wij voelen ons ook Woumenaars. Wie hem daar gezet heeft, krijgt hier een gratis bak”, belooft een stamgast.

Manneken Pis

“Na het koppel zeearenden hebben we weer iets heel speciaal in ons dorp”, stelt “rasechte Woumenaar” Manu Mackelberg (48). “Woumen heeft ook al een eigen Manneken Pis: de otter in de kasteelvijver van De Blankaart die regelmatig verkleed wordt. Nu kreeg hij een elfenpakje voor de ‘Unieke Kerststalletjessmultocht’ en dat gebeurde in samenspraak met het dorp. Die kerstpiemel was niet voorzien. Als voorzitter van het bewonersplatform zou ik moeten weten wat hier leeft, maar eerlijk: ook ik weet niet van waar hij komt.”

Het mysterie kan snel opgehelderd worden. “Als die man terugkomt na kerst, zoals beloofd”, zegt Marijs. “We zijn benieuwd.” (TP)