Doran (23) etaleert kerst op ramen: “Heel Dranouter kan z’n werk zien”

Talenten tonen, dat doen mensen met een beperking elke dag in het dorpspunt van Dranouter. Voor wat extra kerstsfeer in het dorp decoreert Doran Callewaert (23) er de ramen met een speciale glasstift. “Hij heeft een groot talent voor tekenen.”

Doran Callewaert (23) woont in het Heuvellandse Nieuwkerke en gaat een paar dagen per week naar het naburige dorp Dranouter voor zinvolle dagbesteding. Tegenover de kerk opende een jaar geleden het ‘dorpspunt in Nouter’, Dranouter in de volksmond. De begeleiders komen van De Lovie vzw, die mensen met een verstandelijke beperking en verhoogde psychische kwetsbaarheid ondersteunt in de Westhoek. In het dorpspunt ontmoeten inwoners elkaar. Ze vinden er verdwenen diensten, aangeboden door Doran en andere personen met een beperking, maar vooral ook met talenten.

Glasstiften

“Doran heeft autisme en een licht mentale beperking, maar blinkt uit in tekenen en rekenen. Hij kan bijvoorbeeld vliegensvlug uitrekenen dat mijn verjaardag binnen zoveel jaar exact op een woensdag valt”, vertelt begeleidster Lieze Decae. “We proberen in te zetten op de tijd van het jaar en kleden daarvoor ons dorpspunt aan. Omdat Doran een groot talent heeft voor tekenen, gaven we hem speciale glasstiften om de ramen te decoreren.”

Precisiewerk

Doran neemt zijn tijd voor elke tekening en levert precisiewerk af. Af en toe sluit hij één oog om tot op de millimeter de perfecte tekening te benaderen. Wanneer zijn stift iets te veel uit de bocht gaat, dan ligt een doek klaar om een stukje uit te wissen en opnieuw te beginnen. “Op dit moment probeer ik een kerstman te tekenen”, vertelt Doran tussen het tekenen door. “Hiervoor hang ik een voorbeeldtekening aan de buitenkant van het raam en dan teken ik dit over aan de binnenkant. Of het lukt? Half… die kerstman is al wat moeilijker. Ik begon te werken in het dorpspunt op dinsdag en kom intussen ook op donderdag, want ik ben hier graag en amuseer me met deze toffe bende. Met mijn werk probeer ik wat meer kerstsfeer te brengen in het dorp.”

Dorpskernvernieuwing

In een groot deel van het centrum van Dranouter zijn momenteel werken bezig voor de dorpskernvernieuwing. “Het werk van Doran geeft hier een heel mooi effect aan”, vindt Lieze. “Een beetje sfeer in het dorp is altijd leuk, het brengt gezelligheid in deze periode van het jaar. Zijn werk moet altijd proper en helemaal tot in detail juist zijn. Ons dorpspunt ligt heel centraal recht tegenover de kerk. Heel Dranouter kan dus zijn tekeningen zien en complimentjes komen geven, dat doet hem glunderen. Voor zijn werk in het dorpspunt zat Doran vaak thuis.”

Talenten

“Inzetten op talenten is een van onze doelstellingen hier”, aldus Lieze. “We koken voor onszelf en hebben een eigen horecagedeelte, waarbij onze medewerkers dezelfde taken doen als wij.”

Voor “de gezelligste periode van het jaar” organiseert het dorpspunt tal van activiteiten, waaronder kaart- en breinamiddagen, een warmste pannenkoekenslag en de verkoop van “exclusieve en duurzame vlaggenlijnen”. “Gemaakt door onze lieve vrijwilligers. Zonder hen zou het moeilijk zijn om een dorpspunt te houden.” (TP)