Dominique Persoone krijgt woensdag opvolger: wie van hen wordt dé West-Vlaams Ambassadeur?

Nog tot zondag kan je kiezen wie van deze tien toppers het komende jaar onze provincie mag vertegenwoordigen als West-Vlaams Ambassadeur. Wij polsten bij hen waarom zij mogen winnen én wie ze het eveneens gunnen.

Laatste kans om te stemmen Een van de tien onderstaande verdienstelijke provinciegenoten wordt volgende week benoemd tot vijfde West-Vlaams Ambassadeur. Wie Wim Lybaert, Niels Destadsbader, het duo Wim Opbrouck-Saghine Lampaert en Dominique Persoone straks opvolgt, bepalen onze lezers mee. Nog tot zondag 27 november kan je via westvlaamsambassadeur.be je stem uitbrengen op Zouzou Ben Chikha, Tim Boury, Maaike Cafmeyer, Wannes Cappelle, Jens Dendoncker, Camille Dhont, Yves Lampaert, Isabelle Van Hecke, Karl Vannieuwkerke of Rik Verheye. Maandag hakt een jury onder leiding van voorzitter Michel D’Hooghe de knoop door. De winnaar wordt op woensdag 30 november gehuldigd in het Brugse Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC). Stemmen kan nog tot zondag 27 november op westvlaamsambassadeur.be

Zouzou Ben Chikha: “Een koersfiets voor elke nieuwkomer”

1. Waarom zou je een goede Ambassadeur van West-Vlaanderen zijn?

“Omdat ik nog maar aan het begin van mijn carrière sta… en dus nog lang West-Vlaanderen zal kunnen vertegenwoordigen in de theaterzalen en op tv! (lacht) En natuurlijk ook omdat ik denk, leef en zelf droom in het West-Vlaams!”

2. Wat zal je doen als je Ambassadeur wordt?

“Ervoor zorgen dat iedere nieuwkomer een koersfiets krijgt. Dit kan alleen maar goed zijn voor alle partijen!”

3. Als jij het niet wordt, wie van de andere kandidaten mag het dan wel worden?

“Zonder twijfel: Maaike. Omdat ze naast getalenteerd, grappig en slim, by far de moedigste van allemaal is geweest het voorbije jaar.”

Tim Boury: “Afhankelijk van West-Vlaamse terroir”

1. Waarom zou je een goede Ambassadeur van West-Vlaanderen zijn?

“Als kok, met een voorkeur voor lokale producten, ben ik ook afhankelijk van de West-Vlaamse terroir. Wat op het bord komt, is dus niet enkel mijn verdienste, maar ook deze van heel wat streekgenoten: landbouwers, veetelers, varkensboeren, vissers… Daarnaast lokt mijn restaurant ook heel wat nationaliteiten naar onze provincie en proeven onze gasten van wat West-Vlaanderen te bieden heeft.”

2. Wat zal je doen als je Ambassadeur wordt?

“De organisatie trakteren in het restaurant. Hopelijk lezen ze dit dus op voorhand. Nee, dat is natuurlijk een grap.” (lacht)

3. Als jij het niet wordt, wie van de andere kandidaten mag het dan wel worden?

“Yves Lampaert. Hoewel ik hem niet persoonlijk ken, herken ik mijn eigen parcours in dat van hem. Je komt in een wereld vol gevestigde namen die schijnbaar alle aandacht naar zich toe trekken. Als je van nature, zoals ikzelf, geen uitbundig persoon bent, verschijn je enkel op de radar door hard te werken en te presteren. Dat is net wat Yves doet en daarmee is hij misschien wel een typische West-Vlaming.”

Maaike Cafmeyer: “Stoefen met onze provincie”

1. Waarom zou je een goede Ambassadeur van West-Vlaanderen zijn?

“Ik vind het moeilijk om te stoefen met jezelf. Laat het me dan maar doen met de provincie, want doorgaans spreken we het niet zo snel uit dat we zo trots zijn op wat we doen. Dat samenhorigheidsgevoel dat we hebben, was ook te merken aan de reacties op Chantal. Het was heel fijn om te merken dat het veel mensen, van 7 tot 77, hele plezante televisie-avonden heeft bezorgd.”

2. Wat zal je doen als je Ambassadeur wordt?

“Proberen verder te doen zoals ik bezig ben en zoals al jarenlang dat trotse West-Vlaamse gevoel uitstralen. Oh ja, en checken of er geen ambtswoning aan deze functie gekoppeld is!” (lacht)

3. Als jij het niet wordt, wie van de andere kandidaten mag het dan wel worden?

“Misschien heel voorspelbaar, maar van mij mag Isabelle Van Hecke winnen. Een fantastische actrice en superfijne collega, die al jaren aan de weg timmert.”

Wannes Cappelle: “Als ik win, schrijf ik een West-Vlaams volkslied”

1. Waarom zou je een goede Ambassadeur van West-Vlaanderen zijn?

“Omdat ik een groot minnaar van het West-Vlaams ben. Hoewel ik vooral in de Lage Landen speel, heb ik onder meer ook in Zuid-Afrika en Polen gezongen. Weinigen kunnen zeggen dat ze het West-Vlaams zo globaal gepromoot hebben.” (lacht)

2. Wat zal je doen als je Ambassadeur wordt?

“Een West-Vlaams volkslied schrijven, zeker?

3. Als jij het niet wordt, wie van de andere kandidaten mag het dan wel worden?

“Mijn schrijfpartner Zouzou Ben Chikha. Ik heb zelden met een fijnere mens samengewerkt als met hem.”

Jens Dendoncker: “Ik zie deze award als een opstapje”

1. Waarom zou je een goede Ambassadeur van West-Vlaanderen zijn?

“Eigenlijk is Ambassadeur van West-Vlaanderen voor mij een beetje een B-plan. Wat ik echt ambieer is het ambassadeurschap van het stadsdistrict Lodz in Polen. Dat is natuurlijk hoog gegrepen, maar West-Vlaanderen zou mogelijks een opstapje kunnen zijn.”

2. Wat zal je doen als je Ambassadeur wordt?

“Expansie! Ik zou West-Vlaanderen meteen uitbreiden. Ik zou eerst voorzichtig beginnen met het annexeren van kleine dorpen en gemeenten in Noord-Frankrijk en Oost-Vlaanderen. Maar het doel zou uiteindelijk wel een West-Vlaams rijk zijn dat het grootste deel van Europa omvat.”

3. Als jij het niet wordt, wie van de andere kandidaten mag het dan wel worden?

“Ik wil iedereen vriendelijk edoch met klem verzoeken om op Isabelle Van Hecke te stemmen. Niet alleen omdat het zo’n onwaarschijnlijk goede actrice is, maar ook gewoon een ontzettend lieve en warme vrouw.”

Camille Dhont: “Ik vind mezelf nog iets te jong”

1. Waarom zou je een goede Ambassadeur van West-Vlaanderen zijn?

“Ik vind mezelf nog iets te jong om Ambassadeur te zijn, maar ik draag de provincie uiteraard een heel warm hart toe.”

2. Wat zal je doen als je Ambassadeur wordt?

“Gewoon verder mijn best doen en de mensen proberen blij te maken met wat ik doe.”

3. Als jij het niet wordt, wie van de andere kandidaten mag het dan wel worden?

“Ik gun het iedereen!”

Yves Lampaert: “Ik draag ‘de Vlaanders’ diep in mijn hart”

1. Waarom zou je een goede Ambassadeur van West-Vlaanderen zijn?

“Ik ben erg trots op onze provincie. Ik voel me West-Vlaming in hart en nieren en zal ook nooit of nergens verbergen dat ik van West-Vlaanderen afkomstig ben. Ik draag de Vlaanders in mijn hart. Altijd en overal.”

2. Wat zal je doen als je Ambassadeur wordt?

“Vooral gewoon mezelf blijven. Ik wil ook in 2023 blijven presteren op de fiets en keihard werken. Zoals het een échte West-Vlaming betaamt, hé.”

3. Als jij het niet wordt, wie van de andere kandidaten mag het dan wel worden?

“Ik zou de titel heel graag naar Isabelle Van Hecke zien gaan. Ik heb enorm genoten van haar rol als Carine in Nonkels. Ze heeft me keihard doen lachen.”

Isabelle Van Hecke: “In deze lijst staan, is al een hele eer”

1. Waarom zou je een goede Ambassadeur van West-Vlaanderen zijn?

“Ik vind dat een hele moeilijke, ook al omdat het publiek je kiest. Hoe dan ook vind ik het een hele eer om tussen de genomineerden te staan.”

2. Wat zal je doen als je Ambassadeur wordt?

“Blijven doen wat ik doe: met passie spelen en West-Vlaanderen in mijn hart dragen.”

3. Als jij het niet wordt, wie van de andere kandidaten mag het dan wel worden?

“Als ik echt moet kiezen: Wannes Cappelle. Ik ken hem het best uit de hele lijst genomineerden en ik vind hem een bijzondere man: wijs, warm, geestig en wonderlijk ego-loos. Hij verdient het dus zeker, niet alleen om zijn wonderlijke poëzie en muziek, maar vooral om wie hij is.”

Karl Vannieuwkerke: “Ik ben een trotse West-Vlaming”

1. Waarom zou jij een goede Ambassadeur zijn?

“Ik ben een trotse West-Vlaming, maar hoop oprecht dat iemand anders ambassadeur wordt. Er staan betere kandidaten op de lijst.”

2. Wat zal je doen als je Ambassadeur wordt?

“Ik ben al een ambassadeur van onze provincie en de Westhoek in het bijzonder. Wie mij volgt op sociale media, luistert naar mijn commentaar tijdens wielerwedstrijden of kijkt naar mijn programma’s weet dat wel.”

3. Als jij het niet wordt, wie van de andere kandidaten mag het dan wel worden?

“Enkele weken geleden schreef ik het al in mijn brief in deze krant: Maaike verdient die titel. Mijn stem heeft ze.”

Rik Verheye: “Ik ben mega-chauvinistisch over mijn provincie”

1. Waarom zou je een goede Ambassadeur van West-Vlaanderen zijn?

“Omdat ik speciaal voor het ambassadeurschap verhuis naar West-Vlaanderen! En omdat ze mij nog altijd onverstaanbaar vinden in het binnenland én omdat ik de mascotte ben voor de beste club van het land: Club Brugge! Bovendien heeft Nonkels het heel goed gedaan tot ver buiten onze provinciegrenzen. En daar ben ik heel blij mee, want als het over West-Vlaanderen gaat, ben ik altijd megachauvinistisch.”

2. Wat zal je doen als je Ambassadeur wordt?

“Een remorque kopen en dat achter een tractor hangen om aan 20 kilometer per uur doorheen West-Vlaanderen te rijden en langs de weg kunstgraspotten uit te strooien.”

3. Als jij het niet wordt, wie van de andere kandidaten mag het dan wel worden?

“Maaike Cafmeyer. Een fantastische dame en actrice. Ze heeft een zware periode achter de rug en deze erkenning is haar meer dan gegund.”