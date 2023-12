Dominiek Savio bekroond met geldprijs voor hippotherapie

Het Fonds Lode Verbeeck heeft de werking van Dominiek Savio geselecteerd als een van de vier laureaten voor de jaarlijkse Prijs voor hippotherapie. Het bedrag dat hieraan verbonden is – 7.500 euro – gaat naar de ontwikkeling van een belevingspad te paard als volwaardige therapiesessie.

Jaarlijks verleent het Fonds Lode Verbeeck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, steun aan meerdere projecten van hippotherapie door de toekenning van zijn Prijs, waaraan per laureaat 5.000 euro tot 10.000 euro gekoppeld is. Op 24 november kregen vier laureaten hun prijs overhandigd tijdens een plechtige prijsuitreiking die gepaard ging met een rondleiding bij de hippotherapiewerking van de vzw Unie-k in Loppem.

Aanbod uitbreiden

Dominiek Savio ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. “Onze organisatie wil het bestaande hippotherapeutisch aanbod nu uitbreiden met een pad, bestaande uit vier haltes, waarbij zowel psychomotorische als sensomotorische uitdagingen worden aangeboden. Het gaat om een therapeutisch project op lange termijn met een blijvend karakter, dat in de toekomst nog wordt uitgebreid naar andere doelgroepen. Er wordt in het project gebruikgemaakt van een reeds ontworpen therapeutisch deken. De middelen van het Fonds Lode Verbeeck gaan naar de aankoop, ontwikkeling en installatie van de constructie en de materialen bij de vier haltes’, aldus hippotherapeuten Evi Lavent en Fabienne Verhaeghe van Dominiek Savio.

Fonds Lode Verbeeck

De familie Verbeeck richtte het Fonds op om de herinnering levendig te houden aan hun zoon Lode, die erg sociaal was en veel van paarden hield, maar op jonge leeftijd overleed. Het Fonds heeft sinds de oprichting in 2004 al een paar tientallen projecten van hippotherapie gesteund, in alle Vlaamse provincies. Dit jaar ontvangen ook instellingen uit Sleidinge, Heverlee en Jette een Prijs Lode Verbeeck. (EVG)