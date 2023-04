Dominiek Dendooven in India tot Officier in de Orde van Leopold benoemd

Dominiek Dendooven, wetenschappelijk medewerker van het IFFM, mag zich voortaan Officier in de Orde van Leopold noemen. Tijdens een reis naar Indië werd Dendooven ontvangen op de Belgische ambassade in New Delhi waar hij uit handen van de Belgische ambassadeur Didier Vanderhasselt de oorkonde en de medaille kreeg.

“Dr. Dominiek Dendooven is medewerker van het In Flanders Fields Museum in Ieper en zijn werk heeft de belangrijke rol van de Indiase soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog benadrukt”, klinkt het in de ambassade.

De Ieperse wetenschapper kreeg de titel al op 4 februari 2018 toegekend, maar door corona werd de uitreiking uitgesteld. Dominiek Dendooven is al heel zijn loopbaan in het IFFM actief rond onderzoek naar Indiase soldaten en hij bezocht Indië al verschillende keer.

Ook in 2018 verdedigde Dominiek Dendooven met succes zijn doctoraatsverhandeling ‘Asia in Flanders Fields. A Transnational History of Indians and Chinese on the Western Front, 1914-1920’ aan de Universiteit van Antwerpen en de Universiteit van Kent in Engeland. Zijn werk bleef niet onopgemerkt en het was voormalig Belgisch ambassadeur in India Jan Luykx die Dendooven voordroeg voor de eretitel Officier in de Orde van Leopold.

Vakantie

Het was zoeken naar gelegenheid om Dominiek in India te krijgen, waar hij de oorkonde en de medaille in ontvangst kon nemen. Dat hij de medaille ook effectief kreeg is bijzonder, want normaal moet je die kopen. De kans deed om af te reizen naar Azië deed zich onlangs voor want op 8 april werd de wetenschapper gevraagd deel te nemen aan een internationale conferentie over de rol van Indische soldaten in de Eerste Wereldoorlog.

“Samen met mijn vrouw maakten ik van de gelegenheid gebruik om ook wat vakantie te nemen in het land”, zegt Dominiek. “We bezochten bijvoorbeeld het dorp Rataul, waar onze Ieperse vrienden Gurpreet Singh Rataul en Hardeep Kaur van restaurant Taj van afkomstig zijn en waar ze net ook waren. Daar hadden we een ontmoeting met een dame van 110 jaar oud. Die zag dus als kind de soldaten nog terugkomen uit de Eerste Wereldoorlog.”

Burgerlijk ereteken

Dominiek Dendooven zegt niet veel ruchtbaarheid te willen geven aan zijn eretitel, maar kan niet ontkennen blij te zijn die te hebben gekregen. “Het is toch iets bijzonders”, aldus de museummedewerker.

De Leopoldsorde is een van de drie nationale Belgische orden, naast de Kroonorde en de Orde van Leopold II. De orde is de belangrijkste en hoogste Belgische onderscheiding. Het burgerlijk ereteken wordt toegekend als blijk van erkentelijkheid voor bewezen diensten.