Domein Lac van Loppem wordt park en groene woonzone: “We gaan voor een 200-tal wooneenheden”

Tijdens een infovergadering maakten heel wat Loppemnaars kennis met de toekomst van de Lac. Waar vroeger de camping was, komt een woonzone. Rond de waterplas wordt de omgeving publiek toegankelijk. Met de geformuleerde ideeën en opmerkingen zal de ontwikkelaar aan de slag gaan.

Aanhoudende regen hield tientallen inwoners van Loppem niet thuis op zondagmorgen. Ze kwamen te weten wat er eindelijk van de oude familiecamping zal worden. De caravans keren niet terug. Het gewest zette het domein om van recreatie- naar woongebied op de oever het dichtst bij de Autobaan. Rond de Lac wordt wel opnieuw zachte recreatie mogelijk, duidde schepen van Wonen en Omgeving Arnold Naessens. “We willen een stukje van de Lac teruggeven aan de Loppemnaar. Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voorziet dat 3,7 van de 13 hectare kan bebouwd worden voor groepswoningbouw met mogelijk ook horeca en kantoren. Daarrond kan bijvoorbeeld. een ligweide of speelbos liggen. Mensen zullen hier opnieuw kunnen beleven en rust vinden. Het is aan hen om dat mee in te vullen, en het is aan de ontwikkelaar om daar rekening mee te houden.”

Er zijn meerdere privé-eigenaars van het domein. De gemeente heeft één ontwikkelaar voor ogen die het terrein als een geheel verkaveld, en legt daarbij extra beperkingen op. Om het verkeer te leiden, zal de woonzone enkel langs de Autobaan ontsloten worden. Er moet voldoende groenbuffer met ook de bestaande loofbomen zijn tussen de woonwijk en de nieuwe woningen. En hoe dichter bij de woonwijk, hoe lager de bebouwing zal zijn.

Bedenkingen

Rond de Lac zullen geen villa’s of eengezinswoningen verrijzen. Het gewestplan bepaalt een minimum van 30 groepswoningen per hectare, het mogen er ook meer zijn. “In totaal zal het al vlug om een 200-tal wooneenheden gaan”, weet schepen Naessens. Tijdens het infomoment vreesden Loppemnaars voor strakke blokken met te veel bouwlagen, en opnieuw verstedelijking in hun dorp. Het stadion van Club Brugge zou meer verkeer betekenen. Opnieuw vrezen bewoners dat de auto’s die er door de woonzone en handelszaken in Loppem zullen bijkomen, een extra druk zullen leggen op de invalswegen. Met een mobiliteitsstudie zal de ontwikkelaar en de gemeente die zorgen proberen te beperken. De omliggende wegeninfrastructuur kan aangepast worden. Er komt een aangepaste in- en uitrit naar de Autobaan, een wandellus rond de Lac, en meerdere fiets- en voetgangersverbindingen.

“Zal het voor jonge mensen uit Loppem betaalbaar zijn?”, klonk een andere opmerking. “Zelfs al is het maar om te huren. Want als de aankoopprijzen hoog zullen zijn, zullen ook de huurprijzen dat zijn.” Architect Katrien Van Besien bleef het antwoord schuldig. “Welk type woningen er tegen welke prijzen komen, weten we nu nog niet.”

Zegen voor Loppem

Behalve kritische vragen waren veel belangstellenden ook opgetogen dat ‘hun’ Lac een nieuw leven krijgt. Na de sluiting bleven enkel duikclub Barracuda en de Brugse Ijsberen er nog actief. Gemotoriseerde watersport en vissen zal er niet meer inzitten, maar de duikers zullen ook bij de nieuwe plannen het zuiver water kunnen blijven verkennen. ‘Zedelgem moet leven’ is de teneur die ook oud-gemeenteraadslid en buurtbewoner Frank Schillewaert aanhangt. “Onze gemeente moet bedrijven aantrekken en kleinhandel creëren. De ligging van de Lac net naast de E40 is uitstekend aan de rand van Brugge. Naar bepaalde specifieke handelszaken is er in de eigen regio beslist vraag. De mobiliteit hoeft daarbij geen groot probleem te zijn, en in Zedelgem is er een verscheiden aanbod van andere, meer betaalbare woningen in meerdere wijken die uitgebreid worden. In die zin hoop ik dat dit prachtig dossier een zegen zal zijn.”

Nog tot eind december kunnen ideeën en opmerkingen bij de gemeente ingediend worden, waarmee de architect en de gemeente aan de slag gaan. Het concept wordt in het voorjaar voorgesteld.