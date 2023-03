Dokter Sansen en huidtherapeute Nele breiden hun medische kliniek uit met wellnessbeleving: “Meer dan een schoonheidssalon”

Huidtherapeute Nele Couvreur opende 13 jaar geleden Médoc Beauty Clinic boven de dokterspraktijk van haar echtgenoot Peter Sansen. Een viertal jaar geleden maakte het koppel de verhuis van de clinic uit het centrum in Poperinge naar de Feutenaarstraat in Reningelst. In de medische kliniek kan je er terecht voor medische pedicure tot radiofrequente needling en van laserontharing tot botox. “Vanaf deze paasvakantie pakken we uit met een wellness waarbij er kan genoten worden van onze jacuzzi, sauna, stoombad, buitenzwembad en behandelingen in verschillende arrangementen”, vertelt Nele.

Médoc Beauty Clinic vind je landelijk gelegen in Reningelst. Huidtherapeute Nele Couvreur (42) runt er haar medische kliniek. Ze is skincoach, huidtherapeute, gediplomeerd schoonheidsspecialiste, medische pedicure, visagiste, nagelstyliste en kleurenconsulente. Haar partner huisarts en esthetisch arts Peter Sansen (44) staat in voor de medische benadering bij de esthetische behandelingen. “We geloven in het belang van esthetiek in combinatie met medische knowhow. Je kan bij ons terecht voor alle niet-chirurgische, maar toch medische behandelingen van je huid. We zijn dat tikkeltje meer dan een schoonheidssalon, omdat we een medisch-esthetische kliniek zijn. Daardoor kunnen we krachtiger werken. Een arts en verpleegster, en nog twee andere huidtherapeuten zijn hier aanwezig om ondersteuning te bieden bij de behandelingen”, vertelt zaakvoerster Nele Couvreur. Ons team bestaat uit 5 specialisten.

“Médoc Beauty Clinic is dat tikkeltje meer dan een schoonheidssalon, omdat we een medisch- esthetische kliniek zijn.” © Médoc

“Zowel mannen als vrouwen kunnen in de kliniek terecht voor tal van medische en esthetische behandelingen. Ons doel is huidveroudering en huidproblemen aan te pakken. We bieden gelaatsbehandelingen, lasertherapieën en injectables aan die huidverjongend en huidverbeterend gaan werken. Dit wordt allemaal uitgevoerd door artsen en vakspecialisten. We merken een toenemende aandacht bij mensen voor hun huid. Mensen willen een gezonde en mooie huid, en laten zich daar graag in begeleiden.”

Meet en Treat

“Mensen die voor het eerst bij ons over de vloer komen, bieden we een intakegesprek onder de noemer ‘meet & treat’ aan waarbij we inzicht geven over onze behandelingen zodat ze weten wat te verwachten. Welke behandelingen we aanbieden? Er is de ND Yag laser ter behandeling van fijne lijntjes, roodheden, littekens en strakker maken van de huid. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook hydragenesis: dieptereiniging met de Hydrafacial en huidverjonging met de laser genesis waarbij je geen downtime hebt en onmiddellijk terug aan de slag kan. Wij zorgen met onze behandelingen voor een egaler huidoppervlak, fijnere poriën, minder roodheden, een stevigere en diep gehydrateerde huid.”

Huidtherapeute Nele Couvreur. © Médoc

“Ook laserontharing, medicure pedicure en behandeling van huidproblemen zoals acne en littekens bieden we aan. Ooglidliftingen, botox, fillers en skinboosters behoren ook tot onze behandelingen. Tijdens een vrijblijvende intake wordt uitleg gegeven over de verschillende injectables. Ons doel is om voor een zo natuurlijk mogelijk resultaat te gaan. De slechte botoxverhalen uit de media moeten mensen proberen te vergeten. Hier stap je niet buiten met een nieuw gezicht, maar wel met een frisse uitstraling. Nieuw in de clinic zijn LPG-behandelingen voor onder andere een strakker figuur, aanpak van cellulite, zware benen”, legt Nele uit. “In de winkel en online shop kunnen mensen ook producten verkrijgen voor thuisgebruik. Sinds een goed jaar kan je in de shop ook niche parfums verkrijgen van onder andere Montale en Carner.”

Totaalbeleving

Bij Médoc wordt vanaf de paasvakantie uitgepakt met een wellness beleving. Wanneer je er binnenstapt, voelt het alsof je op vakantie bent: deuren afkomstig uit Marokko, lampen uit Portugal en decoratie uit Mexico. “De inrichting van de wellnessruimtes is een verzameling van onze verre reizen. Vier uur lang kan er intens genoten worden in het privé wellnesscomplex waarbij we inzetten op een totaalbeleving. Er is onder andere een overloopjacuzzi, sauna en buitenzwembad. Bij het boeken kan er vooraf gekozen worden of je het saunacomplex wil gebruiken met of zonder arrangementen: voetbad, gelaatsverzorging, rugscrub, lichaamsmassage… Bijzonder aan de wellness is het rhassoul ritueel uit Marokko en de huisgemaakte peeling met alpenbloemen uit Oostenrijk, die standaard inbegrepen zijn”, legt Nele uit.

Genieten van de wellness in Médoc kan vanaf de paasvakantie. “Recent pakten we ook uit met een vernieuwde website waar alle behandelingen terug te vinden zijn en waar online een afspraak maken ook mogelijk is.”

Dokter Sansen en huidtherapeute Nele breiden vanaf de paasvakantie hun medische kliniek uit met wellnessbeleving. © Ciska Baelde fotografie