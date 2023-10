Doedel zoekt warme thuis: “Hij werd gekocht als waakhond maar is veel te lief”

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje. Deze week gingen we langs bij de Pandora Stichting. Zij zoeken een thuis voor Doedel (1), een labradoodle met puberstreken.

“Doedel werd in Roemenië door iemand aangekocht om een huis te bewaken. Maar als er één hond daarvoor niet geschikt is, is het Doedel wel. Waken doet hij niet, hij kwispelt iedereen vriendelijk welkom”, vertelt Desiree Beulen van de Pandora Stichting. “Daarom wilden zijn eerste baasjes er zo snel mogelijk vanaf.”

Hart van goud

“We zoeken een actief gezin dat hem een definitieve thuis wil geven. Doedel heeft een hart van goud en is lief voor mensen, dieren en kinderen. Af en toe heeft hij nog last van wat puberstreken, wandelen zonder trekken is nog een uitdaging en ook commando’s kent hij nog niet zo goed. Maar wie dat in goede banen kan leiden, krijgt er een trouwe vriend voor het leven voor terug”, besluit Desiree.