Dode slang in bokaal gedumpt bij glasbol in Zwankendamme

Een onbekende heeft in Zwankendamme aan een glascontainer een bokaal met een slang gedumpt. De Brugse politie is op zoek naar de eigenaar van het dode dier. “Het gaat om sluikstorten”, zegt woordvoerder Lien Depoorter.

Op de Facebook-pagina ‘Lissewege en Zwankendamme Waakzaam’ is er vandaag nogal wat commotie over een foto. Die toont een bokaal met een grote slang in. Het dode dier werd gedumpt naast een glasbol in het polderdorp. Een alerte buurtbewoner alarmeerde de politie.

Vilbeluik

Lien Depoorter, woordvoerder van Politie Brugge, bevestigt het verhaal: “De bokaal werd intussen opgehaald door een politieploeg. We hebben het vilbeluik Rendac gecontacteerd, die zal het dier ophalen.”

Ondertussen probeert de lokale politie te achterhalen van wie de slang is. Eerst moet het dode dier wellicht geïdentificeerd worden. “Het is nog niet duidelijk om welk soort slang het gaat. Hoe dan ook, er is sprake van ‘sluikstorten’. Men moet dode dieren laten ophalen door Rendac”, aldus Lien Depoorter.

Verboden dier?

Het is voorlopig evenmin duidelijk of de slang een ‘verboden’ huisdier is. De dierenpolitie voert een onderzoek uit.