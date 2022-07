DJ Onix zet Tieltse Feesten, Cirque Central en Wünderbar in lichterlaaie: “Nu heeft ook Tielt me eindelijk ontdekt”

Hoe lastig hij het tijdens de lange coronamaanden ook heeft gehad, dj Onix – echte naam Andy Eeckhautte – is bijzonder blij met de keuze die hij vier jaar geleden maakte om fulltime plaatjes te draaien. “Nadat meerdere collega’s de sector de rug toekeerden, draai ik nu zelfs in de Gentse Overpoort.”

Afspraak in De Waaiberg, de brasserie van Andy’s vriendin Senta Verwilst in Aarsele. Andy verwelkomt ons met kleine oogjes. Hij heeft amper vier uur geslapen na een dj-sessie in Aalter. “Vijftien jaar geleden recupereerde ik vlotter van die korte nachten”, geeft hij toe.

Twee weken geleden draaide je op de Tieltse feesten. Voor een dj met jouw reputatie zou dat de logica zelve moeten zijn, maar dat is het niet.

“Ik ben afkomstig van Aalter, en bouwde daar in eerste instantie naam op, onder meer als presentator op de lokale Topradio. Het restaurant van Senta mag zich dan wel in Aarsele bevinden, dat is nog altijd niet Tielt zelf. Maar sinds ik vorige winter gevraagd werd voor de Wünderbar is de trein vertrokken. Van bij de eerste Knipse Feesten draai ik in de Cirque Central, die gelijktijdig een afterworkparty lanceerde. Vorig weekend draaide ik er ook ter gelegenheid van de Europafeesten. Bedoeling is dat ik ook na de zomer elke tweede donderdag van de maand in de Cirque blijf draaien ter gelegenheid van het afterworkconcept L’Apero. Ik ben alweer gevraagd voor Wünderbar en er dienen zich ook almaar meer KLJ-fuiven in deze regio aan. Heel belangrijk, want die brengen telkens een pak nieuwe volgers op mijn sociale media met zich mee.”

Op de website van je Tieltse DJ-school las ik dat je nu ook in ‘t Kofschip in de Gentse Overpoort draait.

“Een kans die er gekomen is door de coronacrisis. Diverse collega’s zochten in die periode hun heil in andere jobs, maar eens de horeca weer open mocht, bleek een combinatie met een nachtleven onmogelijk. Ik werkte nog voor de baas van ‘t Kofschip toen hij sfeercafé 4 Seasons in Oudenburg openhield. Vandaar dat hij weer bij mij terechtkwam om het vrijgekomen gat op dinsdagavond op te vullen. De sfeer in ‘t Kofschip bevalt me heel erg. En ook al zit er tijdens de examenperiodes maar 50 man: altijd wordt er gedanst.”

Je bent al ruim 20 jaar dj, maar toch besloot je pas vier jaar geleden om het voltijds te gaan doen. Waarom liet die beslissing zo lang op zich wachten?

“Omdat ik vreesde dat de kosten en lasten misschien te hoog zouden oplopen. Senta wist me te overtuigen om toch de stap te zetten en ik heb het me nog geen seconde beklaagd. Als je voor een baas werkt, hoor je een vast werkschema te respecteren. Heb ik er nu eens een periode helemaal geen zin in, dan hoef ik geen opdrachten te aanvaarden. In een normale week draai ik vier avonden en daar komen ook geregeld privéfeesten of fuiven bij.”

“Als Senta dat ziet zitten, zie ik me zeker nog 15 tot 20 jaar doorgaan”

Met jullie drukke horecabestaan moet een gezinsleven met een 2-jarig zoontje niet gemakkelijk zijn.

“Er zit totaal geen regelmaat in ons leven. Niet zelden heb ik maar een paar uur mijn bed gezien als ik er om 9 uur alweer uit moet voor Vince. Gelukkig kunnen we terugvallen op onze ouders en een aantal trouwe babysits. We proberen die puzzel telkens een maand vooraf te leggen, om het voor iedereen wat doenbaar te houden. En Vince werkt heel goed mee, want hij is een hele goede slaper. Twaalf uur of meer per nacht is geen uitzondering. Alsof hij nu al beseft dat mama en papa hun weinige rust nodig hebben.” (glimlacht)

Stel dat hij over pakweg 20 jaar jullie richting uit wil, zal je het hem dan afraden?

“Zeker niet. Hij mag in z’n leven doen wat hij wil, als hij maar gelukkig is. Mijn ouders gaven me ook altijd alle kansen. Nadat ik voor mijn eerste communie een radio met dubbel cassettedeck kreeg, probeerde ik al singles in elkaar te mixen. Later kreeg ik mijn eerste mengtafel en twee platendraaiers en was ik niet meer te houden. Mijn kamer werd een ware discotheek. Al wou mijn ma het soms ook wel eens wat stiller, zeker als ze naar Familie wou kijken.” (lacht)

Hoe staat de Tieltse dj-school er momenteel voor?

“Jonge klanten die momenteel sessies volgen, begeleid ik zeker nog tot het einde van hun traject, maar ik ben door het vele werk als dj gedwongen om wat gas terug te nemen. De interesse is groot genoeg om ermee door te gaan, maar daarvoor zou ik liever onze woning uitbreiden, zodat de dj-school naar daar kan verhuizen en ik niet langer een pand dien te huren in Aarsele.”

Draai je ook trouwfeesten?

“Ja, maar dan moet het echt om wedding party’s gaan en niet om klassieke trouwfeesten. Dat strikte keurslijf met na de openingsdans een vermenigvuldigingsdans, daar ben ik geen fan van. Wie echt voor een trouwfuif kiest, mag me zeker contacteren. Ik blijf alle hedendaagse muziek downloaden en kan – afhankelijk van het budget – ook alle aangepaste belichting met stroboscoop, rookmachine en dergelijke voorzien.”

Hoelang zie je je dit drukke nachtleven nog te leiden?

“Als Senta dat ziet zitten, zie ik me zeker nog 15 tot 20 jaar doorgaan. Ik recupereer minder vlot dan 15 jaar geleden en val ‘s namiddags al eens in de zetel in slaap, iets wat me vroeger nooit overkwam. Maar als je iets al zolang doet en er een heel onregelmatig leven voor over hebt, dan besef je dat het je grote passie is.”