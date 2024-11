Dit zijn de leukste klassen!

Het is officieel: klas 4B van het Sint-Franciscusinstituut in Poperinge en 6 Basiszorg en Ondersteuning van het SJI in Tielt zijn de leukste klassen van West-Vlaanderen. Onze lezers stemden massaal op hun ingestuurde foto voor de allereerste verkiezing van De Leukste Klas. Het levert de twee klassen niet alleen eeuwige roem en een foto in de krant op, maar ook een dagje Disneyland Parijs. C’est génial!

Het zesde jaar basiszorg en ondersteuning van SJI Tielt zag in 2021 nipt de titel van Strafste School, een organisatie van radiozender MNM, aan zich voorbij gaan. De ontgoocheling was groot voor de hele school, maar klascoach Dries De Baerdemaeker wist zijn klas toch opnieuw warm te maken voor de wedstrijd voor De Leukste Klas van deze krant. In de aanloop naar hun verkeersveilige dag op dinsdag 3 december, poseerden de leerlingen in fluohesjes voor een ludieke foto. “Volgend voorjaar gaan we immers op schoolreis naar Parijs, een dagje Eurodisney zou het programma helemaal mooi maken”, vertelt Dries. “Doorgaans krijgen we de leerlingen moeilijk op sociale media voor de school, maar met dit doel kwamen ze in beweging. Het maakte er hen bewust van dat je met de juiste motivering op sociale media wel degelijk resultaat kunt boeken. Bovendien bleek een andere school uit Tielt ook deel te nemen, dat verhoogde het enthousiasme alleen maar natuurlijk.”

Klas 4B van SFI Poperinge: “Ongeloof en dan dolle vreugde!” © JOKE COUVREUR Joke Couvreur

Nick Notredame is klasleraar van 4B van het Sint-Franciscusinstituut in Poperinge: “Een heel tof klasje, dus toen ik de oproep voor deze wedstrijd zag passeren, ben ik daar meteen op ingegaan”, vertelt hij. De klas ging aan de slag en maakte een leuke collage van bekende scènes uit verschillende Disneyfilms.“En dan hebben we zoveel mogelijk stemmen geronseld, met de hulp van de ouders: bij familie en vrienden, de lokale jeugdbeweging en volleybalclub, zelfs op de vrijdagmarkt in Poperinge. Het leek ons moeilijk om het op dat vlak op te moeten nemen tegen grote scholen, dus toen we toch bij de winnaars bleken te zijn, was er eerst ongeloof en daarna dolle vreugde natuurlijk. We zijn iedereen die stemde ongelooflijk dankbaar.” De klas trekt in 2025 naar Eurodisney. Slechts één leerling van de klas bezocht het pretpark al eerder, de verwachtingen zijn dus hooggespannen. “Wat we precies zullen bezoeken, zullen we nog grondig bespreken zodat we die dag efficiënt kunnen aanpakken.”