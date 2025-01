Dit wenst Anastasya Chernook voor 2025: “Beter voor mezelf zorgen”

Een nieuw jaar, dat betekent ook: goede voornemens, ambitieuze plannen en grote dromen. Wij vroegen aan bekende West-Vlamingen wat 2025 voor hen in petto heeft, zoals influencer en onderneemster Anastasya Chernook

2024 was op professioneel vlak een topjaar voor Anastasya Chernook (30) uit Zwevezele bij Wingene. De influencer en onderneemster was niet meer weg te denken uit De Tafel van Gert, bracht met De kroning van het krotkind haar eigen biografie uit én nam deel aan De Slimste Mens ter Wereld.

1. Wat is je belangrijkste goede voornemen voor 2025?

“Mijn belangrijkste goede voornemen is om mezelf beter te verzorgen. Wat meer tijd maken voor beweging, regelmatig rust nemen en vooral momenten inplannen voor activiteiten met mijn gezin. Ik wil gewoon wat meer genieten van de kleine dingen die het leven mooi maken.”

2. Waar kijk je het meest naar uit in het nieuwe jaar?

“Ik kijk niet per se uit naar een specifiek hoogtepunt in 2025. Integendeel: mijn focus ligt op het koesteren van de gewone momenten en het dagelijks leven. Want uiteindelijk draait het niet om de grote mijlpalen en verwezenlijkingen, maar om de manier waarop je van alle normale, dagelijkse zaken leert genieten.”

3. Welke plek in West-Vlaanderen wil je dit jaar absoluut bezoeken?

“We hebben vroeger enkele jaren in Knokke gewoond en op het einde van die periode was ik daar helemaal klaar mee. Maar nu, met een kleuter in huis, zie ik de charme van de kust weer helemaal. Knokke is nu veel leuker voor ons, omdat het zo’n perfecte gezellige mix is, zowel voor kinderen als volwassenen. Daar zullen we dus weer wat vaker naartoe trekken.”