Dit is de nieuwjaarswens van Thérèse Duthoy uit Komen-Waasten: “Een jaar met een beetje minder politieke aanwezigheid zou niet mis zijn”

Een nieuw jaar? Dat staat meteen ook gelijk aan wijze woorden van Thérèse Duthoy (80). De sterke dame van cultcafé A Mou Morel blijft haar eerlijke zelve en verwacht geen gekke dingen. “Aan mijn leeftijd moet ik toch geen absurde dingen meer gaan wensen”, lacht ze. “Dat we allemaal maar nog gezond kunnen blijven, zonder dat het aan extra’s gekoppeld moet worden. En een jaar met een beetje minder politieke aanwezigheid zou ook niet mis zijn eigenlijk. 2025 wordt hier sowieso een jaar waar men geen revolutionaire veranderingen zal moeten verwachten. Een telefoon of internet? Dat gaat er ook dit jaar niet komen. Of ik hiermee ouderwets ben? Het ging al die jaren meer dan goed zonder en ik loop nog altijd rond. Waarom veranderen dan?” (CL)